Realiza alcalde de Victoria jornada del Día del Pueblo

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattas Báez, ha estado llevando a cabo la "Jornada del Día del Pueblo" en diversas colonias, incluyendo la Colonia Vicente Guerrero. Durante estos eventos, el alcalde y su gabinete se han enfocado en atender las necesidades y demandas de las familias locales.

“Es el día del pueblo y al último tu servidor hace lo que viene siendo las audiencias públicas municipales; estamos gobernando, escuchando, estamos gobernando, obedeciendo a la ciudadanía y al final de cuentas nos damos cuenta de lo que le hace falta a la colonia, qué le duele, dónde le ayudamos”, explicó.

Durante la jornada se instalaron módulos de atención ciudadana, una mesa de audiencia pública, se ofrecieron productos de la canasta básica, servicio médico, exámenes de la vista y lentes económicos, descuentos en pago de predial y agua, así como actividades recreativas, actividades en donde participaron el personal de la Secretaría de Bienestar Social, Obras y Servicios Públicos, DIF, COMAPA y Tesorería Municipal, en coordinación con el Sistema DIF Victoria para brindar servicios y apoyos sociales a las familias de la Colonia Vicente Guerrero y alrededores.

“Que ahora le llamamos Día del Pueblo, pues la idea es para darle la vuelta; son 550 colonias, si hacemos una o dos por semana, pues también si nos tardamos, pero sí son constantes estas brigadas”.

Este tipo de iniciativas busca fomentar el bienestar social y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, acercando los servicios del gobierno a la comunidad.

