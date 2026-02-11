Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_11_at_8_07_03_PM_d363bd0f96
Tamaulipas

Realiza alcalde de Victoria jornada del Día del Pueblo

Brigadas ofrecen audiencias, servicios médicos, descuentos y canasta básica; busca atender demandas y acercar apoyos en Vicente Guerrero

  • 11
  • Febrero
    2026

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattas Báez, ha estado llevando a cabo la "Jornada del Día del Pueblo" en diversas colonias, incluyendo la Colonia Vicente Guerrero. Durante estos eventos, el alcalde y su gabinete se han enfocado en atender las necesidades y demandas de las familias locales.

“Es el día del pueblo y al último tu servidor hace lo que viene siendo las audiencias públicas municipales; estamos gobernando, escuchando, estamos gobernando, obedeciendo a la ciudadanía y al final de cuentas nos damos cuenta de lo que le hace falta a la colonia, qué le duele, dónde le ayudamos”, explicó. 

Durante la jornada se instalaron módulos de atención ciudadana, una mesa de audiencia pública, se ofrecieron productos de la canasta básica, servicio médico, exámenes de la vista y lentes económicos, descuentos en pago de predial y agua, así como actividades recreativas, actividades en donde participaron el personal de la Secretaría de Bienestar Social, Obras y Servicios Públicos, DIF, COMAPA y Tesorería Municipal, en coordinación con el Sistema DIF Victoria para brindar servicios y apoyos sociales a las familias de la Colonia Vicente Guerrero y alrededores. 

WhatsApp Image 2026-02-11 at 8.07.04 PM.jpeg

“Que ahora le llamamos Día del Pueblo, pues la idea es para darle la vuelta; son 550 colonias, si hacemos una o dos por semana, pues también si nos tardamos, pero sí son constantes estas brigadas”. 

Este tipo de iniciativas busca fomentar el bienestar social y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, acercando los servicios del gobierno a la comunidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_29_at_9_22_27_PM_646279b037
Avanza programa de descacharrización en colonias de Monterrey
cfe_reynosa_4723fb2b85
Atiende CFE cortes de luz por alto consumo en Reynosa
Whats_App_Image_2026_01_16_at_3_45_51_PM_e118a980cb
Guardia Estatal de Género fortalece prevención de la violencia
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_obra_publica_jpg_f2752fe9e3
Crece 11% construcción en NL ante auge en obra pública
Whats_App_Image_2026_02_11_at_11_58_22_PM_2_981b4b69e5
Nuevamente Trump evalúa sacar a EUA del T-MEC
Whats_App_Image_2026_02_11_at_11_03_12_PM_362102138e
Cierre aéreo en El Paso fue por error de Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×