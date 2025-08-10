Periodistas ofrecen disculpa pública a Layda Sansores

Los periodistas campechanos Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecieron disculpas públicas a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por orden del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC).

El fallo, ratificado por la Sala Regional de Xalapa, consideró que las expresiones emitidas en el programa "La Barra Noticias" en YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y constituyeron violencia política de género en su modalidad digital y mediática.

Cada periodista leyó un texto idéntico en video, cumpliendo con la sentencia.

“En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del estado de Campeche, porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”, leyeron.

Abraham Martínez señaló que, aunque apelaron, tuvieron que acatar la resolución, y enfrenta otras cinco denuncias por daño moral, difamación y violencia política de género.

La gobernadora hasta el momento no ha respondido a la medida ordenada por el tribunal Electoral de Campeche y los periodistas tampoco han hecho más publicaciones sobre el tema.

