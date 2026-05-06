Irán analiza acuerdo de paz frente a las amenazas de Trump

Irán afirmó este miércoles que continúa con la evaluación de la propuesta de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz, a pesar de que el presidente Donald Trump amenazara con intensificar los ataques si no aceptan su plan.

En declaraciones, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, aseguró que trasladarán sus puntos de vista a la parte de Pakistán.

"La propuesta de Estados Unidos está siendo evaluada por Irán y, una vez que concluya su revisión, Irán trasladará sus puntos de vista a la parte paquistaní", declaró el funcionario.

¿Qué puntos se manejan en este acuerdo de paz?

Según el acuerdo, Estados Unidos levantaría sus sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, y ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

Mientras que, Irán se compromete a una moratoria en el enriquecimiento nuclear.

Trump amenaza con intensificar ataques si Irán no acepta acuerdo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Irán con intensificar sus ataques en caso de que no acepte un acuerdo de paz.

A través de redes sociales, el mandatario republicano dio a conocer que, si aceptan el acuerdo, la operación denominada "Furia Épica" se daría por terminada.

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