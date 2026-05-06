Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
iran_analiza_acuerdo_paz_ante_amenazas_trump_64da1aa42e
Internacional

Irán analiza acuerdo de paz frente a las amenazas de Trump

Según el acuerdo, Estados Unidos levantaría sus sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados

  • 06
  • Mayo
    2026

Irán afirmó este miércoles que continúa con la evaluación de la propuesta de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz, a pesar de que el presidente Donald Trump amenazara con intensificar los ataques si no aceptan su plan.

En declaraciones, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, aseguró que trasladarán sus puntos de vista a la parte de Pakistán.

"La propuesta de Estados Unidos está siendo evaluada por Irán y, una vez que concluya su revisión, Irán trasladará sus puntos de vista a la parte paquistaní", declaró el funcionario.

¿Qué puntos se manejan en este acuerdo de paz?

Según el acuerdo, Estados Unidos levantaría sus sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, y ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

Mientras que, Irán se compromete a una moratoria en el enriquecimiento nuclear.

Trump amenaza con intensificar ataques si Irán no acepta acuerdo

El presidente de los Estados UnidosDonald Trump, amenazó este miércoles a Irán con intensificar sus ataques en caso de que no acepte un acuerdo de paz.

A través de redes sociales, el mandatario republicano dio a conocer que, si aceptan el acuerdo, la operación denominada "Furia Épica" se daría por terminada.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump amenaza con intensificar ataques si Irán no acepta acuerdo

 

 

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

iran_afirma_mantendra_control_estrecho_ormuz_b1e25a9e4d
EUA acusa a Irán de peajes 'ilegales' sobre estrecho de Ormuz
tatiana_sheinbaum_26fcc001e0
Tatiana Clouthier buscará gubernatura de NL en 2027: CSP
pakistan_se_ofrece_como_sede_para_firmar_acuerdo_entre_iran_eua_8351184aeb
Pakistán se ofrece como sede para firma de acuerdo entre Irán-EUA
publicidad

Últimas Noticias

arranca_mision_empresas_mexicanas_canada_previa_tmec_f9805d0ffd
Arranca misión de empresas mexicanas en Canadá previo al T-MEC
haran_ruta_descacharrizacion_mundial_medio_ambiente_baf5655c6d
Harán ruta de descacharrización por el Mundial: Medio Ambiente
iran_afirma_mantendra_control_estrecho_ormuz_b1e25a9e4d
EUA acusa a Irán de peajes 'ilegales' sobre estrecho de Ormuz
publicidad

Más Vistas

escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
andres_mijes_solicitara_licencia_de_su_cargo_982b7dfebb
Andrés Mijes solicita licencia a la alcaldía; busca gubernatura
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×