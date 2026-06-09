Presidenta abre la puerta a llamada con Trump; relación sigue

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que mantiene abierta la posibilidad de sostener una conversación con el mandatario estadounidense Donald Trump y defendió el estado actual de la relación bilateral, al asegurar que continúa avanzando en temas clave pese a las tensiones surgidas en semanas recientes.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria federal sostuvo que México ha dejado clara su postura respecto a la cooperación con Estados Unidos, particularmente en asuntos de seguridad y solicitudes de extradición, al tiempo que reiteró que no permitirá ningún tipo de intervención extranjera en territorio nacional.

“Siempre está abierta esa posibilidad”, señaló.

Señaló que detrás de algunos señalamientos y movilizaciones recientes existen grupos que buscan debilitar la relación entre ambos países.

Recordó las manifestaciones registradas en días pasados y sostuvo que ciertos sectores políticos de corte ultraconservador pretenden generar un conflicto entre México y Estados Unidos.

“Son grupos también de ultraderecha de allá que quieren romper la relación entre México y Estados Unidos, que buscan que no haya una relación ni comercial, ni en temas de seguridad ni en otros temas”, afirmó.

Según la jefa del Ejecutivo, estos sectores intentan construir un ambiente de confrontación que abriría la puerta a presiones externas o acciones que vulneren la soberanía nacional.

Destaca señales de cooperación bilateral

Pese a las diferencias que han surgido en algunos temas, aseguró que la comunicación entre ambos gobiernos continúa activa y mencionó una serie de acciones recientes que, a su juicio, reflejan una relación institucional en marcha.

Entre ellas destacó la llamada telefónica sostenida el lunes entre el canciller Roberto Velasco y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, así como las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en México y del secretario de Seguridad Nacional.

También mencionó la visita del secretario de Marina a territorio estadounidense como parte de los mecanismos de cooperación entre ambos gobiernos.

“La llamada del secretario Rubio ayer, las últimas declaraciones del embajador, la declaración del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la visita del secretario de Marina a Estados Unidos muestran que la relación continúa”, señaló.

Recordó que este viernes se realizará en la Ciudad de México una nueva reunión bilateral en materia de seguridad entre funcionarios de ambos países, encuentro que forma parte de los acuerdos de cooperación vigentes.

Aseguró que el diálogo continúa avanzando en temas relacionados con seguridad fronteriza, combate al crimen organizado y otros asuntos de interés común.

“Hay ciertos sectores que quieren que se rompa esa relación y nosotros estamos buscando que con nuestros principios muy claros esa relación continúe por el bien del pueblo de México y del pueblo de Estados Unidos”, sostuvo.

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Aunque reiteró la disposición de su gobierno para mantener una relación cercana con Washington, enfatizó que cualquier colaboración deberá darse bajo condiciones de respeto mutuo.

Insistió en que México no aceptará acciones que impliquen vulnerar su independencia o intervenir en decisiones internas.

“No podemos permitir la injerencia, no podemos permitir la violación a nuestra soberanía, tenemos que garantizar el respeto mutuo”, expresó.

Añadió que la prioridad de su administración es preservar una relación funcional con Estados Unidos en temas económicos, comerciales, migratorios y de seguridad, sin renunciar a los principios de soberanía que rigen la política exterior mexicana.

“Tenemos que garantizar el respeto mutuo, pero también la relación en los distintos temas que tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México”, concluyó.

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