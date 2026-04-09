Exportaciones de autos desde NL superan al promedio nacional

Nuevo León superó el desempeño nacional en exportaciones de vehículos ligeros al registrar un crecimiento de 20.3% en marzo de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior, en línea con su consolidación como uno de los principales motores de la industria automotriz en México.

Durante ese mes, la entidad alcanzó la exportación de 19,939 unidades, reflejando un dinamismo superior al promedio nacional, que en el mismo periodo reportó un alza de apenas 4.2 por ciento.

En el acumulado del primer trimestre del año, Nuevo León exportó 58,679 vehículos ligeros, lo que representó un crecimiento de 13.0% respecto al mismo lapso de 2025.

A nivel nacional, el incremento fue de 2.5%, manteniendo la brecha favorable para la entidad.

Por destino, Estados Unidos concentró el 66.3% de las exportaciones, seguido de Canadá con 8.3%, Colombia con 4.9%, así como Alemania y Australia con 2.6% cada uno, lo que confirma la diversificación de mercados del estado.

“Estos resultados confirman la fortaleza de la industria automotriz en Nuevo León y su papel estratégico en las cadenas globales de valor”, señaló la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, quien añadió que “el estado sigue generando condiciones para que las empresas crezcan, exporten más y sean cada vez más competitivas”.

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