'Está controlado'. Descarta Sheinbaum mayor daño por incendio

Pemex informó este jueves de un incendio en una bodega de almacenamiento de coque de la refinería de Dos Bocas, incidente que, según palabras de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “está controlado”.

En un mensaje en redes sociales, Sheinbaum señaló que el director de la paraestatal, Víctor Rodríguez, y el gerente de la refinería, Julio César Aguilar, le precisaron el lugar del incendio en el complejo.

Detalles del siniestro

Sheinbaum indicó en su mensaje que "el director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me comunican que el incendio está localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado".

De momento no hay reportes de personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de Pemex, apoyados por personal de Marina, Defensa y del gobierno estatal. La mandataria añadió que "Pemex seguirá informando a través de sus canales oficiales".

Pemex seguirá informando

Petróleos Mexicanos informó, también en redes sociales, que el incendio en la citada refinería estaba controlado y que el citado número de trabajadores especializados atendían la emergencia; precisó que el incendio ocurrió en la bodega de coque de la refinería y que no había personas lesionadas.

El incendio ocurre después de que el pasado 17 de marzo al menos cinco personas fallecieran, entre ellas una trabajadora de Pemex, a causa de un incendio al exterior de la refinería Olmeca, en un predio de almacenamiento de hidrocarburos.

"El estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación, se debió a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca", explicó la estatal en un comunicado.

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