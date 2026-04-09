Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sheinbaum_educacion_infraestructura_915fe81c62
Nacional

'Está controlado'. Descarta Sheinbaum mayor daño por incendio

De acuerdo con dirigentes de Pemex, no se registraron personas lesionadas luego del siniestro, el cual inició en una bodega de almacenamiento de coque

  • 09
  • Abril
    2026

Pemex informó este jueves de un incendio en una bodega de almacenamiento de coque de la refinería de Dos Bocas, incidente que, según palabras de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “está controlado”.

En un mensaje en redes sociales, Sheinbaum señaló que el director de la paraestatal, Víctor Rodríguez, y el gerente de la refinería, Julio César Aguilar, le precisaron el lugar del incendio en el complejo.

Dos Bocas incendio

Detalles del siniestro

Sheinbaum indicó en su mensaje que "el director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me comunican que el incendio está localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado".

De momento no hay reportes de personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de Pemex, apoyados por personal de Marina, Defensa y del gobierno estatal. La mandataria añadió que "Pemex seguirá informando a través de sus canales oficiales".

Pemex seguirá informando

Petróleos Mexicanos informó, también en redes sociales, que el incendio en la citada refinería estaba controlado y que el citado número de trabajadores especializados atendían la emergencia; precisó que el incendio ocurrió en la bodega de coque de la refinería y que no había personas lesionadas.

alertan-por-incendio-dos-bocas-tabasco.jpg

El incendio ocurre después de que el pasado 17 de marzo al menos cinco personas fallecieran, entre ellas una trabajadora de Pemex, a causa de un incendio al exterior de la refinería Olmeca, en un predio de almacenamiento de hidrocarburos.

"El estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación, se debió a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca", explicó la estatal en un comunicado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

katia_sheinbaum_3455e1ac17
Sheinbaum celebra designación de Katia Itzel rumbo al Mundial
incendio_pemex_sheinbaum_6c525eae07
Confirman saldo blanco tras incendio en refinería Dos Bocas
sheinbaum_espana_8cbda2338e
Presidenta viajará a España para cumbre con Lula, Petro y Sánchez
publicidad

Últimas Noticias

AP_26101211228380_2d880f1f82
Lakers dominan a Suns y aseguran ventaja de local en playoffs
H_Flod2z_WYA_Aj_Z3k_976e7906df
¡La sufrió! Auténticos Intermedia derrota 17-14 a Cheyennes
Policia_archivo_cd7b7386c1
Denuncian por agresión a aspirante a gobernador de California
publicidad

Más Vistas

INFO_7_DOS_FOTOS_26861fda6a
Fiscalía investiga fraude de Safe Travel; hay 138 afectados
necaxa_tigres_2c8d61102d
Liga MX cambia de fecha y hora partido entre Necaxa vs. Tigres
viajes_832f53c6a3
Engañan a regios con paquetes turísticos ‘fantasma’
publicidad
×