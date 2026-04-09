Se reúnen Andrés Mijes y Clara Brugada en 'Diálgos de Paz'

En un esfuerzo por consolidar a los gobiernos locales como motores de cambio social, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, participó en el Bureau Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 2026, la red de gobiernos subnacionales más grande del mundo. Durante el encuentro celebrado en la capital del país, Mijes sostuvo un diálogo estratégico con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Ambos mandatarios coincidieron en que las ciudades deben asumir un rol protagónico en la erradicación de la desigualdad, el fortalecimiento del tejido social y la construcción de paz a través de políticas sociales centralizadas en el ciudadano. Escobedo en la Escena Internacional Para el Alcalde Mijes, la presencia de Escobedo en este foro internacional representa una oportunidad clave para alinear al municipio con las agendas globales de desarrollo inclusivo. “Este es un espacio fundamental para el diálogo político y la construcción de agendas comunes. Escobedo se integra a la agenda mundial por la paz, apostando por la cultura como el motor principal de la transformación social”, señaló el edil.

Alianza Cultural: Bicentenario del General Mariano Escobedo

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la invitación formal que Mijes extendió a Clara Brugada para colaborar en la cartelera cultural que conmemorará el Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo el próximo mes de mayo.

Esta colaboración busca no solo fortalecer los lazos institucionales entre Nuevo León y la Ciudad de México, sino también elevar a nivel nacional el reconocimiento de la figura histórica del "Caudillo Liberal".

Calendario de Actividades en CDMX (Mayo 2026):

Jueves 21 de mayo: Exhibición del documental “Escobedo, El General” . Presentación del libro “General Mariano Escobedo, Caudillo Liberal Benemérito de la República 1826-1902”. Entrega del Premio Nacional de Ensayo Histórico 2025 .



Viernes 22 de mayo: Cancelación de la estampilla postal conmemorativa en la sede del Correo de México. Guardias de honor en la Rotonda de las Personas Ilustres (Panteón de Dolores), con motivo del 124 Aniversario Luctuoso del General. Función de gala: Presentación de la obra de teatro “Un General a la Sombra”, del dramaturgo Hernán Galindo, protagonizada por el primer actor Rodrigo Murra.



Con estas acciones, el Gobierno de Escobedo reafirma su compromiso de posicionar al municipio no solo como un referente de gestión social, sino como un actor relevante en la diplomacia local y la preservación de la identidad histórica de México.

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