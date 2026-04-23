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Nacional

Presidenta propondrá a Roberto Lazzeri como embajador en EUA

La mandataria federal también afirmó que esta modificación se atribuye a que México cuenta con intereses en el sector comercial

  • 23
  • Abril
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propondrá a Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México en Estados Unidos, ante la salida de Esteban Moctezuma.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal anunció esta posible modificación en su gabinete, después de que trascendió la posible salida del actual canciller.

"Trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos. Tiene que seguir todo un proceso, por eso no lo habíamos hecho público."

Afirmó que este cambio aún no es posible debido a que se debe tener la aprobación de la administración estadounidense. Sin embargo, afirmó que el director de Nafin y Bancomext cuenta con muy buena relación con ambos gobiernos.

"Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si Estados Unidos acepta este proceso. Roberto trabajó mucho tiempo en Hacienda, con Rogelio Ramírez de la O. Tiene muy buena relación con todo el Gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos, porque esa era una de sus funciones en Hacienda".

Sheinbaum Pardo también afirmó que esta modificación se atribuye a que México cuenta con intereses en el sector comercial, por lo que resaltó el trabajo realizado por Lazzeri en Nacional Financiera.

"Lo nombre en Nacional Financiera y en poco tiempo transformó Nacional Financiera, pues se están abriendo mayor número de créditos y un fondo especial para la innovación tecnológica. Hoy el tema principal con Estados Unidos es el tema comercial."

Esteban Moctezuma seguirá dentro del gabinete de la Presidenta 

Ante este anuncio, la presidenta Sheinbaum Pardo resaltó el trabajo realizado por el embajador y exsecretario de Educación, Esteban Moctezuma

"Ahora nos está ayudando en dos temas particulares. Lo está haciendo de manera extraordinaria, como lo ha hecho en la embajada. Nos está ayudando con temas de transporte, esperemos que podramos llegar a un acuerdo pronto. El tema del gusano barrenador también la apertura de la frontera para el ganado."

Es por ello que la mandataria aseguró que se ofrece otro puesto dentro de su gabinete, pero se dará el anuncio "en su momento".

 

 

 


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