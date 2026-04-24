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Chihuahua dará detalles de operativo con EUA, afirma Presidencia

Claudia Sheinbaum informó que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se comprometió a entregar información sobre el operativo en el que participó EUA

  • 24
  • Abril
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se comprometió a entregar información detallada sobre el operativo en el que participaron presuntamente agentes de Estados Unidos en territorio estatal.

Durante la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que la solicitud se realizó a través del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Se le pidió información a la gobernadora y quedó de dar la información”, declaró.

Solicitud formal tras reunión con Seguridad

Sheinbaum detalló que el secretario García Harfuch sostuvo una reunión con la mandataria estatal para abordar el operativo, en la que también se expusieron los lineamientos legales que deben regir cualquier colaboración con gobiernos extranjeros.

“De parte del secretario se le dijo todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero”, indicó.

La conversación, agregó, se desarrolló en términos cordiales, aunque con énfasis en el cumplimiento de la ley.

Lee la nota completa: Acude Maru Campos a reunión sobre agentes fallecidos en CDMX

Operativo con agentes extranjeros bajo revisión

El caso generó controversia por la presunta participación de elementos de agencias estadounidenses, como la CIA, en un operativo realizado en Chihuahua.

De acuerdo con el gobierno federal, este tipo de acciones requiere autorización expresa y coordinación con autoridades federales.

“El tema central es la presencia de agentes extranjeros… sin haber solicitado los permisos que establece la Constitución”, subrayó Sheinbaum.

La mandataria reiteró que la cooperación internacional en materia de seguridad debe realizarse dentro del marco legal vigente y con respeto a la soberanía del país.

“Hay algo que no se negocia: se llama soberanía. Se colabora, se coordina, pero en el marco de nuestras leyes”, enfatizó.

Indicó que, por ahora, la comunicación con el gobierno de Chihuahua sobre este caso se mantendrá a través de la Secretaría de Seguridad.

“A través del secretario se estableció la comunicación”, puntualizó.

Esto ocurre luego de que la presidenta intentara contactar directamente a la gobernadora, sin éxito.

Estados deben apegarse a la Constitución

El gobierno federal recordó que la política exterior es facultad exclusiva del Ejecutivo federal y que las entidades no pueden establecer acuerdos con potencias extranjeras.

Por ello, cualquier colaboración debe ser informada y coordinada con instancias como la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gabinete de seguridad.

Como parte de las acciones tras este caso, la jefa del Ejecutivo informó que se enviará una carta a los gobernadores del país para reiterar los procedimientos legales en materia de cooperación internacional.

“Si ustedes quieren colaborar con alguna agencia… es importante que se siga lo que dice la Constitución”, explicó.

Cabe señalar que el operativo en Chihuahua permanece bajo revisión por parte de autoridades federales, en espera de la información comprometida por el gobierno estatal.


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