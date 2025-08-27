Cerrar X
Proponen a Beatriz Gutiérrez Müller como nueva rectora de la BUAP

Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa de López Obrador, aparece en los perfiles para la rectoría de la Comisión de Auscultación de la Benemérita de Puebla

  • 27
  • Agosto
    2025

Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, aparece entre los nueve perfiles avalados por la Comisión de Auscultación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para posible aspirante a la rectoría de la máxima casa de estudios de la entidad poblana.

En su página oficial, dicha institución informa sobre su proceso de elección 2025 y su convocatoria para el nombramiento de la persona titular de la rectoría. En el apartado de personas nominadas se encuentra una lista de nueve candidatos y la número 6 aparece el nombre de Beatríz Gutiérrez Müller.

También fueron propuestos:

  • Laura Alicia Barroso Yáñez
  • Cesar Ricardo Cansino Ortiz
  • Eloísa Shengli Chilián Herrera
  • Salvador Galicia Isasmendi
  • Odorico Mora Carreón
  • Ricardo Paredes Solorio
  • Rodolfo Javier Zepeda Memijz
  • La actual rectora Lilia Cedillo quien busca reelegirse

Cabe resaltar que recientemente la exprimera dama estuvo envuelta en polémica tras una supuesta mudanza a Madrid, España, se sabe que desde 2015 está adscrita a la BUAP y se consolidó en 2020 cuando Alfonso Esparza Ortiz fungía como rector.

Beatriz Gutiérrez Müeller cuenta con una trayectoria laboral ligada a la docencia e investigación, se desconoce si asistirá a la cita tras ser convocada por la Comisión de Auscultación.

El jueves 28 que se realizará el registro oficial de las candidaturas de los aspirantes que cumplan con los requisitos de 10:00 a 15:00 horas en el Edificio Carolino.

Las campañas iniciarán a las 9:00 horas del 29 de agosto y concluirán a las 17:00 horas del 2 de septiembre, la jornada electoral se realizará el 10 de septiembre y la validación y nombramiento de la rectora o rector será el 12 de septiembre.


