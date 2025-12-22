Podcast
Nuevo León

Apoya el alcalde Héctor García al Juguetón 2025

El alcalde de Guadalupe entregó una significativa donación de juguetes para niñas y niños en situación vulnerable durante esta temporada decembrina

Con el objetivo de representar la generosidad que caracteriza a las familias de su municipio, el alcalde de Guadalupe, Héctor García, acudió a los estudios de INFO 7 para sumarse a la campaña Juguetón 2025.

Cargado de obsequios, el munícipe hizo entrega de una significativa donación de juguetes que serán distribuidos entre niñas y niños en situación vulnerable durante esta temporada decembrina.

Héctor García destacó que su participación en esta iniciativa busca garantizar que la magia de la Navidad llegue a todos los rincones, asegurando que los pequeños vivan una celebración llena de amor y esperanza.

Gracias a las aportaciones de diversos sectores y autoridades como el alcalde de Guadalupe, el Juguetón 2025 continúa avanzando en su meta de recolectar miles de regalos. 

Esta campaña no solo busca entregar un objeto material, sino fortalecer el bienestar emocional de la infancia a través de la alegría del juego.

Con esta acción, Héctor García reafirma el compromiso de su administración con las causas sociales y la niñez, invitando a la ciudadanía a mantener el espíritu de generosidad hasta el cierre de la campaña.


