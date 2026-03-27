Regalará Sheinbaum boletos a estudiantes para el México-Portugal

En medio del fervor que se creó en todo México por los primeros partidos del Repechaje Mundialista, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en sus redes sociales que regalará boletos para el encuentro entre la selección mexicana y su similar de Portugal.

Este partido marcará un hito, pues se celebrará para reinaugurar el Estadio Azteca, inmueble más importante en el fútbol mundial y donde se inaugurará la Copa de 2026, siendo el primer recinto que la albergará en tres ocasiones.

En su cuenta de Instagram, la mandataria federal apuntó que estas codiciadas entradas serán para estudiantes de preparatoria pública quienes sigan la cuenta de @MundialSocial2026 en Instagram, Facebook y TikTok.

Además, hay que enviar un mensaje para contar por qué quieres ir a este histórico compromiso.

Vamos a regalar boletos para asistir al partido de este sábado México vs Portugal.



A las 19:30 horas vayan a mi cuenta de Instagram para saber cómo ganarlos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 28, 2026

¿Cuándo es el partido entre México y Portugal?

El juego se celebrará este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas en el ya mencionado "Coloso de Santa Úrsula", que estuvo fuera de servicio por casi dos años debido a la remodelación que se le realizó para la justa mundialista.

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