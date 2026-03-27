Presenta SAT medidas para combatir evasión fiscal y 'huachicoleo'

El Gobierno de México pondrá en marcha un nuevo mecanismo para combatir la evasión de impuestos y el "huachicoleo", al exigir que la venta y comercialización de gasolinas y diésel incorpore un nuevo concepto dentro de cada factura.

Pondrán 'candado' a gasolineras

A partir del próximo 24 de abril será obligatorio incluir en cada Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) el nuevo término “complemento concepto para la facturación de hidrocarburos y petrolíferos”.

La medida fue diseñada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), como parte de una estrategia para combatir la corrupción, el robo y el contrabando de combustibles.

El nuevo esquema obligará a los establecimientos a contar con un permiso vigente ante la CNE para la emisión de CFDI por esos conceptos.

La reglamentación fiscal para 2026 también incluye una lista diaria con los permisos vigentes que están relacionados con el RFC del emisor y con las claves de producto, por lo que si el permiso, RFC o clave no coinciden, el comprobante no deberá certificarse.

El combate al 'huachicol' no para

En julio de 2025, autoridades federales desmantelaron una red dedicada al robo de hidrocarburos en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro, logrando la detención de 32 personas, además del aseguramiento de 21 tractocamiones, 14 contenedores tipo tanque y autotanque, 48 vehículos y 36 armas.

Días después, en Coahuila, el Gobierno reportó la incautación de 15,4 millones de litros de combustible en tanques carrozados, uno de los golpes más duros de los últimos años contra este ilícito.

A esto se sumó el caso del llamado huachicol fiscal en Tamaulipas, donde la investigación por el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, derivó meses después en la detención de 14 personas, según informó la Fiscalía General de la República.

En febrero de 2026, entre otros reportes, autoridades descubrieron en Hidalgo un túnel de 22 metros utilizado para robar combustible de un ducto de Pemex.

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