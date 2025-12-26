Podcast
Nacional

Registra México 24 muertos y más de 5 mil contagios por sarampión

México registra 24 fallecimientos y 5 mil 741 casos confirmados de sarampión en 29 estados. Chihuahua concentra la mayoría de muertes y contagios

  • 26
  • Diciembre
    2025

México enfrenta un repunte significativo de sarampión, enfermedad prevenible por vacunación, al acumular 24 muertes y 5 mil 741 casos confirmados en lo que va del año, de acuerdo con el Boletín Informativo de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Chihuahua, el estado más afectado

Las cifras oficiales indican que Chihuahua concentra 21 de los 24 decesos, mientras que Durango, Sonora y Jalisco reportan una muerte cada uno.

En cuanto a contagios, Chihuahua encabeza la lista con 4 mil 465 casos, seguido de Jalisco (414), Guerrero (225), Michoacán (208) y Sonora (102).

Captura de pantalla 2025-12-26 101036.png

Casos se extienden a casi todo el país

Además de los estados con mayor incidencia, se han registrado contagios en Sinaloa, Coahuila, Durango, Chiapas, Zacatecas, Morelos, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Querétaro, Baja California Sur, Baja California, Oaxaca y San Luis Potosí.

Captura de pantalla 2025-12-26 101113.png

Por otra parte, las autoridades sanitarias reiteraron que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, pero prevenible mediante esquemas completos de vacunación.

Los grupos más vulnerables son niños pequeños y mujeres embarazadas que no cuentan con inmunización.

Síntomas y riesgos del sarampión

El cuadro clínico inicia con fiebre alta persistente, acompañada de congestión nasal, tos, enrojecimiento ocular y manchas blancas en el interior de las mejillas.

Días después aparece una erupción rojiza en la piel, que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.


Comentarios

