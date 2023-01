Responde Ciro Gómez Leyva a AMLO por supuesto 'autoatentado'

Después de que durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalara que no se descarta que el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva pudiera ser un 'sabotaje', el comunicólogo respondió al mandatario federal.

A través de redes sociales el periodista señaló que el presidente de la República 'no ha de conocer el tema', ya que significaría que Gómez Leyva 'se mando matar'.

'(López Obrador) no ha de conocer el tema. Lo de autoatentado significa que yo mismo me mandé a matar. Ahora sí que yo no sabía', comentó el periodista.