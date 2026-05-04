Rocha Moya cuenta con seguridad tras pedir licencia: Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, continúa bajo resguardo de fuerzas federales luego de solicitar protección ante el contexto de violencia en la entidad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que la medida fue determinada tras una evaluación del Gabinete de Seguridad.

“Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad. Y en este momento, pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete”, señaló.

La decisión ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Paralelamente, Sinaloa atraviesa un periodo de violencia desde septiembre de 2024, derivado de una disputa interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada.

Solicitudes de protección, abiertas a ciudadanos

Sheinbaum subrayó que este tipo de protección no es exclusiva de funcionarios en funciones, sino que puede ser solicitada por cualquier persona que considere estar en riesgo.

“Un gobernador con licencia, de cualquier estado, un diputado, un senador, incluso un ciudadano, puede solicitar apoyo”, explicó.

Detalló que estas solicitudes se presentan ante la Guardia Nacional o el propio Gabinete de Seguridad, instancias encargadas de determinar si procede el resguardo.

Refuerzan coordinación en Sinaloa

En paralelo, la jefa del Ejecutivo informó que instruyó al Gabinete de Seguridad a trasladarse a Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, tras la salida temporal de Rocha Moya.

El objetivo, explicó, es reforzar la coordinación entre autoridades federales y estatales ante el cambio de gobierno y la situación de seguridad.

“Es muy importante que frente a este cambio de gobierno que se dio en Sinaloa, el Gabinete de Seguridad federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación y siempre de ayuda y protección al pueblo de Sinaloa”, afirmó.

Además, reiteró que se mantendrá la presencia de fuerzas federales en la entidad, con el fin de garantizar la seguridad de la población y fortalecer las estrategias de atención a la violencia.

Comentarios