Sheinbaum refuerza seguridad en Sinaloa tras salida de Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al gabinete de seguridad federal trasladarse a Sinaloa, con el objetivo de reforzar la coordinación con la nueva gobernadora interina, Yeraldine Bonilla.

El anuncio se dio durante su conferencia matutina, luego de que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya solicitara separarse del cargo el pasado fin de semana, lo que derivó en el nombramiento de una mandataria provisional por parte del Congreso local.

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Despliegue del gabinete de seguridad

Sheinbaum detalló que la instrucción fue dirigida a los principales responsables de la estrategia de seguridad nacional, incluidos el titular de la Secretaría de Seguridad, así como los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

“Pedí, instruí al Gabinete de Seguridad… que asistan al estado de Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos”, expresó la mandataria.

Subrayó que, pese al cambio en la titularidad del gobierno estatal, la presencia de fuerzas federales se mantendrá en la entidad.

“Que sepa el pueblo de Sinaloa que mantenemos todas las fuerzas federales y que vamos a fortalecer la coordinación con la gobernadora interina”, afirmó.

En ese sentido, destacó que la nueva titular del Ejecutivo estatal ya tenía conocimiento previo de la dinámica de seguridad, al desempeñarse anteriormente como secretaria de Gobierno.

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🗣️El gobierno federal brindará asistencia al nuevo gobierno de Sinaloa, tras la salida del exgobernador Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia a su cargo.



Actualmente, la administración estatal es encabezada por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Vlaverde, en un… pic.twitter.com/5NNZz1HpI9 — El Horizonte (@ElHorizontemx) May 4, 2026

El envío del gabinete federal busca garantizar estabilidad en medio de la transición política en la entidad, así como reforzar las acciones de seguridad en beneficio de la población.

“Es muy importante que frente a este cambio de gobierno… el Gabinete de Seguridad Federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación”, sostuvo.

La titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que la prioridad es mantener la protección de la ciudadanía y asegurar la continuidad de las estrategias implementadas en la región.

“Siempre de ayuda y protección al pueblo de Sinaloa”, concluyó.

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