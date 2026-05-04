Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sinaloa_seguridad_sheinbaum_e320de0705
Nacional

Sheinbaum refuerza seguridad en Sinaloa tras salida de Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó el traslado del gabinete de seguridad a Sinaloa para coordinar acciones con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla

  • 04
  • Mayo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al gabinete de seguridad federal trasladarse a Sinaloa, con el objetivo de reforzar la coordinación con la nueva gobernadora interina, Yeraldine Bonilla.

El anuncio se dio durante su conferencia matutina, luego de que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya solicitara separarse del cargo el pasado fin de semana, lo que derivó en el nombramiento de una mandataria provisional por parte del Congreso local.

Te puede interesar: Congreso de Sinaloa aprueba solicitud de licencia de Rocha Moya

Despliegue del gabinete de seguridad

Sheinbaum detalló que la instrucción fue dirigida a los principales responsables de la estrategia de seguridad nacional, incluidos el titular de la Secretaría de Seguridad, así como los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

“Pedí, instruí al Gabinete de Seguridad… que asistan al estado de Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos”, expresó la mandataria.

Subrayó que, pese al cambio en la titularidad del gobierno estatal, la presencia de fuerzas federales se mantendrá en la entidad.

“Que sepa el pueblo de Sinaloa que mantenemos todas las fuerzas federales y que vamos a fortalecer la coordinación con la gobernadora interina”, afirmó.

En ese sentido, destacó que la nueva titular del Ejecutivo estatal ya tenía conocimiento previo de la dinámica de seguridad, al desempeñarse anteriormente como secretaria de Gobierno.

Lee la nota completa: Nombran a Yeraldine Bonilla gobernadora interina de Sinaloa

El envío del gabinete federal busca garantizar estabilidad en medio de la transición política en la entidad, así como reforzar las acciones de seguridad en beneficio de la población.

“Es muy importante que frente a este cambio de gobierno… el Gabinete de Seguridad Federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación”, sostuvo.

La titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que la prioridad es mantener la protección de la ciudadanía y asegurar la continuidad de las estrategias implementadas en la región.

“Siempre de ayuda y protección al pueblo de Sinaloa”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_bc9234400a
Piden a Mario López formalizar denuncias de huachicol fiscal
Damaso_Castro_443dd3e5bb
Tras acusaciones de EUA, vicefiscal de Sinaloa solicita licencia
magistrada_tania_contreras_ba2ad2c99e
Explica magistrada criterios de rotación y separación de jueces
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_bc9234400a
Piden a Mario López formalizar denuncias de huachicol fiscal
inter_trump_ormuz_2b45d95651
EUA suspende operativo en Ormuz un día después de su arranque
Whats_App_Image_2026_05_05_at_5_17_57_PM_db7ceca125
Al menos 10 empresas mantienen interés en invertir en Coahuila
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×