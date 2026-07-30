Sargazo y resolución del INE: Mañanera 30 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una nueva edición de La Mañanera del Pueblo este jueves 30 de julio desde Palacio Nacional

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una nueva edición de La Mañanera del Pueblo este jueves 30 de julio desde Palacio Nacional.

Se realizaron anuncios relevantes y el análisis de temas prioritarios para el país, con la participación de integrantes de su Gabinete y la ronda de preguntas de la prensa.

Sigue aquí el desarrollo minuto a minuto de todas las intervenciones y declaraciones oficiales.

Fin de la Mañanera del Pueblo

Celebra prohibición de denominaciones militares en escuelas y lamenta muerte de Dafne Zapata

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el anuncio de la SEP para que, al iniciar el ciclo escolar 2026‑2027, ninguna institución use términos como “militarizada”, “militar” o “castrense”, ni referencias a disciplina o instrucción militar.

Asimismo, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Dafne Zapata, la adolescente de 13 años que perdió la vida en Tamaulipas.

Lee la nota completa: Ordena SEP retirar escuelas con denominación militarizada

Pide no usar a México en campañas políticas de EUA

Claudia Sheinbaum respondió a las críticas formuladas por figuras y funcionarios republicanos de Estados Unidos en el marco de su proceso electoral.

Señaló de manera directa que no deben aprovechar al país como parte de sus estrategias de campaña, al considerar que los señalamientos recientes responden a intereses políticos internos y no a la relación bilateral.

Sheinbaum se mantiene al margen del conflicto en Baja California por audios

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió no emitir opinión sobre la polémica entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su antecesor Jaime Bonilla.

El enfrentamiento surgió tras la difusión de audios en los que se atribuye a la mandataria estatal ofrecer colaboración a supuestos asesores externos del FBI, sin que la jefa del Ejecutivo federal haya tomado postura al respecto.

Rechaza censura en lineamientos y defiende derecho a réplica

Claudia Sheinbaum negó que los lineamientos de protección a audiencias busquen restringir la libertad de expresión; recordó que se elaboraron de manera consensuada y están en consulta pública.

Destacó que actualmente hay mayor libertad que nunca, con medios que critican al gobierno sin que se haya solicitado su censura.

Aclaró que su postura solo busca ejercer el derecho a réplica, garantizado por ley pero pocas veces aplicado, y que sin espacios como La Mañanera no habría forma de contrarrestar información falsa.

Alistan campaña nacional de adopción de animales vulnerables

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la puesta en marcha de una estrategia nacional para promover la adopción responsable de perros y gatos en situación de calle o abandono, con el objetivo de brindarles un hogar digno y reducir el maltrato animal en todo el país.

Sheinbaum celebra fallo del INE contra calumnia de “narcopartido” a Morena

La mandataria federal celebró la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohíbe al senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, seguir denominando a Morena como un “narcopartido”.

Además, respaldó la determinación que sienta límites a las afirmaciones falsas en el debate político.

"Que bueno porque el INE tiene la responsabilidad de que la disputa política sea con verdades, de cualquier partido político no solo del PRI un uso de noticias falsas de argumentos sin fondo, en el debate político, y que sea más bien propositivo que no sea de agresión, entonces todavía tienen ellos la posibilidad de ir al tribunal, pero me parece bien que el INE, pues esté cumpliendo con su función", manifestó.

Advierten presiones por costo de combustible y vuelos

Representantes de la industria hotelera de Quintana Roo, señalaron que el alto precio del combustible complica la operación, por lo que mantener los niveles de ocupación actuales sería un logro suficiente.

Añadieron que el encarecimiento de la turbosina ha elevado las tarifas de vuelos a destinos lejanos.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el aumento de costos del combustible es el factor principal detrás de las alzas en los boletos de las aerolíneas.

Ingreso al Parque Jaguar es gratuito para todos: Sectur

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, precisó que el acceso al Parque Jaguar no tiene costo, tanto para mexicanos como para extranjeros.

El único pago que aplica corresponde exclusivamente al ingreso a la zona arqueológica ubicada en el recinto.

Sheinbaum celebra crecimiento del PIB

La jefa del Ejecutivo celebró el repunte del Producto Interno Bruto (PIB), destacando el aumento de la producción primaria, tanto por mayor volumen como por el alza de precios de metales como el oro y la plata, que han impulsado el desempeño económico del país.

“Aumentó mucho la producción primaria. En la producción tiene que ver tanto con si hay más producción en volumen como si aumentan los precios, en particular, el precio del oro, la plata han incrementado”, dijo Sheinbaum.

Transforman sargazo en biogás y analizan nuevos usos

Mara Lezama, informó que su administración impulsa el aprovechamiento del alga para convertirla en productos útiles.

Recientemente se logró obtener biogás con el respaldo de la Cofepris, mientras científicos y académicos continúan evaluando la viabilidad de más alternativas de reutilización sostenible.

Pese al sargazo, Sheinbaum invita a visitar playas de Quintana Roo y anuncia inversión

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la entidad concentra la mayor cantidad de sargazo, por lo que se intensifica su recolección en coordinación con el sector hotelero.

Destacó que se destinaron $200 millones de pesos para atender el fenómeno en el mar respetando la normativa ambiental, con intervenciones iniciales en cinco puntos costeros.

Al final, llamó a la población y turistas a seguir disfrutando de las playas de la región.

“Vayan a Quintana Roo, a sus playas; muchísimas playas están limpias de sargazo, no tienen problema, vayan a Cancún, vayan a Tulum, vayan a Puerto Morelos, Playa del Carmen, Majahual, hay muchísimas playas”.

México será líder mundial en atención al sargazo con estrategia integral

Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta, afirmó que el país se consolidará como referente internacional gracias al plan anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades federales.

Destacó la unidad nacional ante el fenómeno y reafirmó el compromiso de seguir invirtiendo, reconociendo el esfuerzo diario de miles de mexicanos que mantienen limpias las costas.

Impulsan economía circular al transformar sargazo en biofertilizantes y energías

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, destacó que las labores de recolección se realizan con criterios sostenibles y buscan reutilizar el alga como recurso: mediante su reciclaje se obtendrán biofertilizantes, biocarbón y biogás, consolidando así un modelo de economía circular que aprovecha el material en lugar de desecharlo.

Marina despliega estrategia integral contra sargazo con inversión de $2,000 millones de pesos

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles detalló que la estrategia integral cuenta con una inversión superior a los $2,000 millones de pesos.

Este 2026, en la primera etapa, se aplican $768.7 millones para alcanzar una recolección diaria de 1,870 toneladas, incorporando embarcaciones y barreras de contención en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y zonas aledañas.

Para 2027, la segunda etapa elevará la capacidad a 4,000 toneladas diarias con más equipo y navíos.

Cancún será sede de la Conferencia Mundial sobre Sargazo

Alicia Bárcena, informó que Cancún albergará este encuentro internacional, financiado por la Unión Europea.

Reunirá a naciones del Caribe como República Dominicana y Barbados, además de aliados como Brasil y Japón, que ofrecerá apoyo con embarcaciones y equipamiento, para diseñar estrategias conjuntas contra el impacto ambiental y turístico del fenómeno.

Cambio climático y nutrientes, causas del arribo masivo de sargazo: Semarnat

Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Semarnat, explicó que el sargazo pasó de ser un fenómeno estacional a uno permanente.

Originalmente confinado al Mar de los Sargazos, alteraciones climáticas modifican su desplazamiento hacia África Occidental y luego al Atlántico Tropical.

Ahí, el aumento de temperatura y el aporte de nutrientes impulsan su reproducción masiva; corrientes y vientos lo llevan al Caribe, impactando a Quintana Roo, su actividad turística, las playas y la biodiversidad.

Anuncian estrategia para atender sargazo en más de 100 playas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, presentaron un plan integral para hacer frente al sargazo en más de un centenar de playas del estado.

Como eje central, se implementará el monitoreo satelital a través del Centro Estatal de Monitoreo Ambiental, único en su tipo en América Latina, que utiliza imágenes de 10 satélites de la Agencia Espacial Europea para elaborar pronósticos diarios y anticipar el arribo de la alga.

"Su reciente visita por el estado fue determinante. Conoció en territorio la magnitud de este desafío, escuchó a los empresarios, los trabajadores del turismo y constató que el sargazo también es un asunto estratégico para la economía nacional. Hoy, es un reto regional de gran escela que se origina a miles de kilómetros", dijo Lezama.

Comenzó la conferencia matutina La Mañanera del Pueblo, donde se darán a conocer las acciones del gobierno para atender el fenómeno del sargazo en las costas de Quintana Roo.

Acompañan a la mandataria federal la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, el secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles y la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena.