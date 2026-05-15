Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
enrique_diaz_moya_eua_b9c6a34ea5
Nacional

Se entrega exsecretario de Finanzas de Rocha Moya a EUA

Según las investigaciones estadounidenses, el exsecretario habría facilitado recursos que ayudaron presuntamente a fortalecer operaciones con el crimen.

  • 15
  • Mayo
    2026

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, se entregó a autoridades de EUA en medio de las investigaciones por presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y el Cártel de Sinaloa.

El exfuncionario es señalado por autoridades estadounidenses de presuntamente colaborar con la facción de Los Chapitos y formar parte de una red de protección política y financiera ligada al narcotráfico. 

¿Dónde se entregó Enrique Díaz Vega?

Reportes difundidos este viernes indican que Díaz Vega acordó entregarse voluntariamente ante autoridades estadounidenses mientras se encontraba en Europa.

Medios nacionales señalaron que el exfuncionario habría sido asegurado dentro de un consulado estadounidense y posteriormente trasladado para enfrentar cargos en Nueva York. 

Hasta ahora, autoridades mexicanas no han confirmado oficialmente el lugar exacto de la entrega, aunque diversas versiones apuntan a que ocurrió en Italia o Irlanda.

¿De qué acusan a exfuncionario de Sinaloa?

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a Enrique Díaz Vega de conspiración para traficar drogas hacia EUA, además de delitos relacionados con armas y operaciones financieras ilícitas.

Según las investigaciones estadounidenses, el exsecretario habría facilitado recursos y estructuras financieras que ayudaron presuntamente a fortalecer operaciones del Cártel de Sinaloa

El nombre de Díaz Vega apareció dentro de la acusación presentada el pasado 29 de abril contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

Van dos exfuncionarios ligados a Rocha bajo custodia

La entrega de Díaz Vega ocurre días después de que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fuera detenido en Arizona por autoridades estadounidenses. 

Ambos forman parte del grupo de funcionarios y exfuncionarios acusados por EUA de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo político. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_209ccddbf8
Sheinbaum rechaza presión tras entrega de exfuncionarios en EUA
HIX_7s1z_Ww_A_Id_VVE_1a2ecf7181
Gerardo Mérida será testigo para el gobierno de EUA
HIZJ_9_VXUAAAHIZ_0fd8e3b645
Exsecretario de Finanzas de Rocha Moya se entrega a EUA
publicidad

Últimas Noticias

H_If_LKY_7_WMAAPSSX_3716f3b13a
Inaugura Claudia Sheinbaum hospital naval de Yukalpetén
el_horizonte_info7_mx_55_ae5a4aa048
Confiesa Louis Tomlinson que México lo hace sentir en casa
H_Iff5t_XWEAAO_Cp_V_154be07213
Tepatitlán 'comió' jaiba y es campeón ante Tampico Madero
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_14_at_8_42_39_PM_d5dd10af67
Prenderán Fan Fest: Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons
Whats_App_Image_2026_05_14_at_2_15_16_PM_eb250968e1
Claves para proteger tu inversión en una preventa inmobiliaria
fenomeno_el_nino_2026_b65bce76f8
Alertan que fenómeno 'El Niño' podría ser 'muy fuerte' este 2026
publicidad
×