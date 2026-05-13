Acusan red de corrupción y nepotismo ligada a Rocha Moya

Luis Guillermo Benítez Torres, exalcalde morenista de Mazatlán, aseguró este miércoles que enviará una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, para exponer una presunta red de corrupción y nepotismo que, según afirmó, fue creada por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con declaraciones retomadas por un medio nacional, el exfuncionario sostuvo que en Sinaloa opera una estructura de poder que mantiene control sobre distintas instituciones estatales.

Acusa control del Poder Judicial en Sinaloa

Benítez Torres, conocido también como “El Químico”, afirmó que el Poder Judicial estatal está integrado por personas cercanas al mandatario sinaloense.

“Son gente al mando del gobernador con licencia y dispuestos a pisotear las leyes y las defensas con tal de lograr sus cometidos”, señaló.

El exalcalde indicó que para recuperar la estabilidad en Sinaloa es necesaria una “limpieza” institucional que permita combatir la corrupción y restablecer la legalidad.

Revela presuntas amenazas para dejar la alcaldía

Benítez Torres aseguró que su salida de la presidencia municipal de Mazatlán en octubre de 2022 ocurrió tras presiones y amenazas de Rocha Moya.

El exedil relató que el entonces gobernador le recordó que era originario de Badiraguato, municipio identificado históricamente por vínculos con grupos del crimen organizado.

Según su versión, esa referencia fue interpretada como una amenaza de muerte, motivo por el cual decidió firmar su renuncia el 26 de octubre de 2022.

Señala presuntas irregularidades financieras

El exalcalde también acusó al hijo mayor de Rocha Moya y a su yerno, Jorge Antonio Cano, de participar en supuestos esquemas irregulares relacionados con empresas proveedoras del gobierno estatal.

De acuerdo con Benítez Torres, estas compañías presuntamente serían utilizadas para evitar el pago de impuestos federales como el IVA y el ISR.

Asimismo, señaló que la Auditoría Superior del Estado actuaría para “limpiar” revisiones y evitar consecuencias legales.

“Fueron impuestos por el gobernador, y así salen sin problemas”, afirmó.

Relaciona a Rocha Moya con hijos de “El Chapo”

En sus declaraciones, Benítez Torres aseguró que en Sinaloa “era un secreto a voces” la presunta relación entre Rubén Rocha Moya y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Hasta el momento, ni el gobernador con licencia ni Morena han emitido una postura oficial sobre las acusaciones realizadas por el exalcalde de Mazatlán.

Comentarios