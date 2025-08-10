Se registra explosión en metro de CDMX por cortocircuito

La tarde de este domingo se registró una explosión en inmediaciones de la estación San Antonio Abad del Metro de la Ciudad de México, perteneciente a la Línea 2, lo que provocó la activación de un servicio provisional en la red.

Según los primeros reportes, el incidente fue causado por un cortocircuito en el sistema eléctrico, lo que derivó en una fuerte explosión y un posterior incendio en la estación con dirección a Tasqueña.

Usuarios que se encontraban en el sitio captaron el momento exacto en imágenes y videos que comenzaron a circular en redes sociales.

Debido a fuertes #lluvias en la #CDMX se produjo un corto circuito en la #Linea 2 del #MetroCDMX por lo que el servicio se ofrece Cuatro Caminos-Pino Suárez y Tasqueña-Xola.

El siniestro ocurrió en el punto más intenso de una tormenta eléctrica que afectó diversas zonas de la capital, lo que habría contribuido al fallo eléctrico dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Tras la explosión, se activaron los protocolos de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) procedieron a evacuar a los usuarios presentes en la estación.

Sin embargo, debido a la fuerte lluvia, algunas personas tardaron en salir del lugar.

El personal del Metro realizó un corte de energía en la zona para controlar el riesgo, lo que obligó a la suspensión temporal del servicio en tres estaciones de la Línea 2: San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

A través de sus redes sociales, el STC informó que se encuentra brindando servicio provisional en el resto de la línea mientras se llevan a cabo labores de revisión y restablecimiento del sistema.

