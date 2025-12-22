Chiefs dejarán Arrowhead y se mudarán al estado de Kansas

Los Chiefs de Kansas City anunciaron el lunes que dejarán su antiguo hogar en el Estadio Arrowhead por un nuevo estadio techado que se construirá al otro lado de la frontera estatal entre Kansas y Missouri, y que estará listo para el inicio de la temporada 2031.

El anuncio se produjo poco después de que un consejo de legisladores de Kansas votara por unanimidad dentro de una sala llena en el Capitolio estatal para permitir la emisión de bonos STAR, que cubrirán hasta el 70% del costo del estadio y del distrito de uso mixto que lo acompañará.

Los bonos se pagarán con los ingresos estatales de los impuestos sobre las ventas y el alcohol generados en un área definida a su alrededor.

“La ubicación de los juegos de los Chiefs cambiará”, dijo el dueño de los Chiefs, Clark Hunt, después de la reunión, “pero algunas cosas no cambiarán. Nuestros aficionados seguirán siendo los más ruidosos de la NFL, nuestros juegos seguirán teniendo el mejor lugar del mundo para hacer parrilladas en el estacionamiento, y nuestros jugadores y entrenadores estarán listos para competir por campeonatos, porque dentro o fuera del campo, somos grandes soñadores y estamos listos para el próximo capítulo”.

Los Chiefs pretenden que su proyecto de estadio de $3,000 millones se construya en Kansas City, Kansas, cerca del Kansas Speedway y de un distrito comercial conocido como The Legends. La zona alberga el Children’s Mercy Park, sede del club Sporting Kansas City de la MLS, y Legends Field, hogar del equipo de béisbol de ligas menores Kansas City Monarchs .

El equipo también planea construir una instalación de prácticas de $300 millones en el suburbio de Olathe, Kansas, en el área metropolitana de Kansas City.

“El anuncio de hoy es verdaderamente histórico. De hecho, es un poco surrealista”, señaló la gobernadora de Kansas, Laura Kelly. “El anuncio de hoy tocará las vidas de los habitantes de Kansas durante las generaciones venideras. El anuncio de hoy cambia totalmente las reglas del juego para nuestro estado”.

“Siempre hemos sido aficionados de los Chiefs”, dijo Kelly. “Ahora somos familia de los Chiefs”.

El vicegobernador de Kansas, David Toland, secretario de comercio del estado, dijo que se había comprometido a emitir $2,400 millones de dólares en bonos para cubrir el 60% del costo del proyecto, que ronda los $4,000 millones. Los funcionarios estatales también prevén la creación de más de 20,000 nuevos empleos en la construcción.

Aunque la ubicación final del estadio no ha sido decidida, el presidente de los Chiefs, Mark Donovan, dijo que tendría capacidad para unos 65,000 espectadores, o alrededor de 10,000 menos que el Arrowhead Stadium. Esto sigue una tendencia en los deportes profesionales de construir estadios y arenas con menos asientos en general pero más comodidades, asientos de lujo y espacios premium.

“Tenemos mucho trabajo por hacer. Todavía estamos en las primeras etapas del proceso”, dijo Hunt. “En los próximos meses, contrataremos a un arquitecto y un contratista y comenzaremos a trabajar en el cronograma de más de cinco años para construir un nuevo estadio”.

La mudanza de los Chiefs es un golpe masivo para los legisladores de Missouri y el gobernador Mike Kehoe, quienes habían estado trabajando en su propio paquete de financiación para evitar que una tercera franquicia de la NFL —y la segunda en una década— abandonara sus fronteras; los Rams dejaron San Luis por Los Ángeles, en parte debido a su incapacidad para asegurar fondos que ayudaran a reemplazar el Dome at America’s Center.

Kehoe había respaldado una sesión legislativa especial en junio para autorizar bonos que cubrieran hasta el 50% del costo de estadios nuevos o renovados, además de hasta $50 millones en créditos fiscales por cada estadio y ayuda no especificada de los gobiernos locales.

“Pensaron que lo nuevo y brillante era mejor que lo viejo y confiable”, dijo Kehoe después del anuncio de los Chiefs, agregando que el club estaba en conversaciones con funcionarios de Missouri sobre quedarse en un Arrowhead Stadium renovado o reconstruido hasta la semana pasada.

Los Chiefs planearon originalmente una renovación de $800 millones del Arrowhead Stadium en un esfuerzo conjunto con los Reales de Kansas City, quienes de manera similar planean construir una nueva instalación para reemplazar el Kauffman Stadium.

El año pasado, los votantes del condado de Jackson rechazaron rotundamente una extensión del impuesto local sobre las ventas que habría ayudado a pagar esas renovaciones.

La situación de los Reales no fue discutida por los legisladores de Kansas el lunes, pero parece estar cobrando impulso su propia mudanza al otro lado de la frontera estatal. Una filial del club ya compró la hipoteca de un terreno en Overland Park, Kansas.

Hunt ha dicho durante mucho tiempo que su preferencia era renovar el Arrowhead Stadium, el cual era amado por su padre y fundador del equipo, el fallecido Lamar Hunt. Es considerado una de las joyas de la NFL, junto con el Lambeau Field en Green Bay, y es venerado por su ambiente de parrilladas y su ventaja de localía; actualmente ostenta el Récord Mundial Guinness por el rugido más fuerte en un estadio.

Este verano, el Arrowhead Stadium albergará seis partidos de la Copa del Mundo, incluyendo encuentros de los dieciseisavos y cuartos de final.

Lamar Hunt estableció a los Chiefs el 14 de agosto de 1959. El equipo tenía su sede original en Dallas y era conocido como los Texans, pero Hunt fue convencido por el entonces alcalde de Kansas City, H. Roe Bartle, de trasladar al equipo a Missouri con la promesa de triplicar las ventas de abonos de temporada del equipo y ampliar la capacidad de asientos del Municipal Stadium.

En 1972, el equipo se mudó al Arrowhead Stadium en el Complejo Deportivo Truman, justo al este del centro de Kansas City.

El estadio ha sido objeto de numerosas renovaciones a lo largo de los años, lo que le ha permitido seguir siendo relevante en un panorama deportivo cambiante. Pero ha habido poco desarrollo económico alrededor del estadio.

Aunque la familia Hunt ha amado durante mucho tiempo el Arrowhead Stadium, en los últimos años se mostró receptiva a la idea de un reemplazo.

