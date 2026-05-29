Donald Trump elimina restricciones a vehículos todoterreno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que elimina restricciones federales relacionadas con el uso de vehículos todoterreno en tierras públicas y ordena revisar regulaciones que durante más de cinco décadas sirvieron como base para limitar el acceso a determinadas áreas de conservación ambiental.

La medida representa un nuevo paso dentro de la estrategia de desregulación impulsada por la administración republicana, que busca ampliar el acceso a terrenos federales para actividades recreativas, productivas y de infraestructura, al tiempo que reduce normas consideradas un obstáculo para el desarrollo económico.

La orden, divulgada por la Casa Blanca, rescinde dos decretos presidenciales que obligaban a las agencias federales a limitar el uso de motocicletas, cuatrimotos y otros vehículos fuera de carretera en áreas donde pudieran afectar la fauna, el paisaje o generar conflictos con otros usuarios de tierras federales.

Estas disposiciones habían sido utilizadas durante décadas para restringir o cerrar determinadas zonas al tránsito de vehículos todoterreno cuando existía riesgo de erosión, daño a ecosistemas sensibles o afectaciones a recursos naturales y culturales.

Las tierras federales incluyen parques nacionales, bosques, refugios de vida silvestre y otras áreas públicas administradas por el Gobierno estadounidense para fines de conservación, recreación y actividades económicas como la explotación forestal, minera y energética.

La Casa Blanca defiende una mayor apertura de tierras federales

La Casa Blanca argumentó que esas normas son obsoletas, contienen criterios "vagos y subjetivos" y han contribuido a retrasar proyectos energéticos, forestales y de infraestructura, además de restringir el acceso recreativo a zonas remotas.

La orden instruye al Departamento del Interior, al Departamento de Agricultura y a otras agencias federales a modificar o eliminar las regulaciones derivadas de esos decretos, con el objetivo de ampliar el acceso y el uso múltiple de las tierras federales.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, las dependencias federales continuarán aplicando otras leyes ambientales vigentes para la gestión de los terrenos públicos, aunque sin las restricciones específicas establecidas por las órdenes ejecutivas ahora eliminadas.

En su nueva Administración, Donald Trump ha impulsado una agenda ambiental centrada en la desregulación y la expansión de actividades energéticas y productivas en Estados Unidos.

Entre sus principales medidas destacan la revisión y eliminación de normas consideradas restrictivas para la industria, el impulso a la producción de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, así como la agilización de permisos para proyectos de infraestructura y energía en tierras federales.

La decisión también se suma a otros cambios recientes en la gestión de terrenos públicos, donde la administración ha priorizado el acceso recreativo, la explotación de recursos naturales y el desarrollo económico como ejes centrales de su política territorial.

Ambientalistas advierten riesgos para ecosistemas

El republicano también ha promovido cambios en la gestión de áreas públicas, priorizando el acceso y el uso múltiple de estos territorios sobre criterios ambientales más estrictos, lo que ha generado preocupación en sectores conservacionistas por un posible debilitamiento de protecciones ecológicas.

Organizaciones ambientales han advertido que una flexibilización de las restricciones podría incrementar los riesgos de erosión, afectaciones a hábitats sensibles y perturbaciones a la fauna silvestre en algunas de las áreas naturales administradas por el gobierno federal.

La medida abre un nuevo capítulo en el debate sobre el equilibrio entre conservación ambiental, acceso recreativo y aprovechamiento económico de millones de hectáreas de tierras públicas en Estados Unidos.

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