Sheinbaum asiste a cumbre de la Celac en Honduras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió a la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Tegucigalpa, Honduras, el 9 de abril de 2025.

Llegó a la capital hondureña en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y fue recibida por Héctor Manuel Zelaya Castro, secretario privado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

Sheinbaum participó en la inauguración de la cumbre y en la primera sesión plenaria, acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke.

Su visita fue breve, de aproximadamente dos horas, ya que tenía compromisos pendientes en México.

Durante el evento, se llevó a cabo el traspaso de la presidencia pro tempore de la CELAC de Honduras a Colombia, asumida por el presidente Gustavo Petro.

La cumbre reunió a varios líderes de la región, incluyendo a Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Miguel Díaz-Canel de Cuba, entre otros, para discutir temas como la integración regional y los desafíos comerciales frente a las políticas de Estados Unidos.

La mandataria mexicana agradeció la invitación a su homóloga hondureña, Xiomara Castro, con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Asimismo, Sheinbaum tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente de Brasil, Luiz Nácio da Silva, para hablar de fortalecer las relaciones entre México y Brasil, acordando reunirse periódicamente entre gobiernos e industrias de ambos países.

“Decidimos fortalecer aún más las relaciones entre nuestros dos países, promoviendo reuniones periódicas entre nuestros gobiernos y los sectores productivos de las industrias brasileña y mexicana”, escribió en sus redes sociales Nácio da Silva.

Me reuni hoje pela manhã com a companheira presidenta do México @Claudiashein. Conversamos sobre a conjuntura econômica na América Latina e Caribe, e no mundo. Decidimos estreitar ainda mais as relações entre nossos dois países promovendo agendas periódicas entre nossos governos… pic.twitter.com/cFulL8Rqe7