Tren Navideño cruza Saltillo y pasa casi desapercibido

Durante los primeros minutos del pasado domingo, el tradicional Tren Navideño que cada año recorre Canadá, Estados Unidos y México cruzó por la ciudad de Saltillo sin que muchos habitantes lograran percatarse de su paso. El convoy transitó alrededor de las 00:10 horas, lo que provocó que solo algunas familias y personas que se encontraban despiertas pudieran observar el espectáculo iluminado que caracteriza a este tren en su recorrido internacional.

Afortunadamente, las redes sociales y los teléfonos celulares se convirtieron en una herramienta clave para capturar el momento y compartirlo con la comunidad. Aunque para muchos no fue posible verlo en vivo, imágenes y videos difundidos en distintas plataformas permitieron que numerosos saltillenses apreciaran posteriormente el ambiente navideño que el tren va dejando a su paso por los tres países.

El tren inició su trayecto en Saltillo por la zona de Carneros y fue visible desde diversas colonias del sur de la ciudad, como Hacienda Narro, Puente Moreno, Valle Verde, Landín y La Joyita, entre otras. De acuerdo con reportes ciudadanos, el Tren Navideño también continuó su recorrido por el municipio de Ramos Arizpe, donde igualmente captó la atención de quienes lograron observar su paso durante la madrugada.

