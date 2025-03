Sheinbaum confía en la FGR para esclarecer el caso Teuchitlán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su confianza en que la Fiscalía General de la República (FGR) realizará una investigación exhaustiva y transparente sobre el caso Teuchitlán, luego de que el fiscal Alejandro Gertz Manero señalara omisiones por parte de las autoridades de Jalisco en la indagatoria.

Sheinbaum aseguró que la FGR debe explicar cómo y con qué elementos atraerá la investigación, recordando que el caso se remonta a septiembre de 2024.

"Debe salir la verdad sin esconder nada y deslindar responsabilidades", afirmó la mandataria, quien además criticó lo que considera una campaña en su contra sobre el tema de los desaparecidos.

Hallazgos en el rancho Izaguirre

Durante una conferencia de prensa, Gertz Manero confirmó que en el rancho Izaguirre de Teuchitlán se encontraron restos humanos, aunque señaló que el informe inicial de la Fiscalía de Jalisco no garantiza su credibilidad ni proporciona detalles específicos.

Además, anunció la detención de diez presuntos implicados, algunos identificados como sicarios, en distintas partes del país.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que el rancho operaba como un campo de exterminio y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, Gertz Manero evitó confirmar esta versión, aunque sí reconoció la existencia de indicios de delitos de carácter federal, razón por la cual la FGR asumirá toda la investigación y sus consecuencias.

Por su parte, la mandataria reiteró que su administración actúa con transparencia y se comprometió a seguir atendiendo la crisis de desapariciones en el país.

"Nosotros no somos el PRIAN, nos comprometimos a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Así será hasta el último día de nuestro mandato", afirmó.

El caso Teuchitlán sigue generando conmoción a nivel nacional, y ahora queda en manos de la FGR determinar el alcance de la red criminal y las responsabilidades de las autoridades involucradas.

