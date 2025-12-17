Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Feliz_Arratia_19f532d1ab
Nuevo León

Invita gobierno de Juárez a aprovechar descuentos en el predial

Esta iniciativa forma parte de una estrategia para apoyar la economía de las familias, permitiendo que los contribuyentes con adeudos se pongan al corriente

  • 17
  • Diciembre
    2025

El gobierno municipal de Juárez, encabezado por el alcalde Félix Arratia, lanzó un llamado a la ciudadanía para aprovechar los últimos días del programa de descuentos en el impuesto predial, el cual ofrece hasta un 30% de rebaja y concluirá de manera definitiva este próximo sábado 20 de diciembre.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para apoyar la economía de las familias juarenses, permitiendo que los contribuyentes con adeudos se pongan al corriente y comiencen el año 2026 sin pendientes fiscales. Asimismo, lo recaudado se destinará a fortalecer las finanzas públicas para continuar con el desarrollo de obras y servicios en el municipio.

rgerqwg.jpg

Opciones de pago y horarios

Para facilitar el trámite, el municipio mantiene habilitadas seis sedes de recaudación que operan de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 17:00 horas en las siguientes sedes:

  • Presidencia Municipal: Gral. Ignacio Zaragoza 112, Col. Centro.
  • Delegación Coahuila: Piedras Negras 141-S, Col. Coahuila.
  • San Roque: Eloy Cavazos 101 Pte., Valle de Juárez.
  • Espacio de Unidad Los Puertos: Cruce de Av. del Río y Bahía Central.
  • Paseo Juárez: Carretera a Reynosa 1800, Villa Juárez.
  • Mesa de Hacienda (Tránsito): Camino a la Paz s/n, frente al Panteón Municipal.

Además, se encuentra disponible el pago en línea las 24 horas a través del portal oficial juarez-nl.gob.mx.

Atención especial de cierre

El sábado 20 de diciembre, último día de la campaña, se brindará atención extraordinaria en un horario de 8:00 a 15:00 horas, únicamente en tres módulos: Presidencia Municipal, Paseo Juárez y San Roque.

Pago predial

Cabe recordar que, como parte de los incentivos de este año para fomentar la cultura contributiva, el municipio realizó recientemente la rifa de un automóvil último modelo, el cual ya fue entregado a una ciudadana que realizó su pago puntualmente.

Con estas acciones, el alcalde Félix Arratia refrenda su compromiso de trabajar por una mejor ciudad, exhortando a quienes aún no han acudido a no dejar pasar esta última oportunidad de ahorro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

carrera_santas_juarez_71310f20cf
Invita Juárez a celebración navideña con Carrera de Santas
Foto_1_FAC_inicia_construccion_de_nueva_delegacion_policiaca_77b1d7d10d
Fortalece Félix Arratia seguridad en colonia Monte Kristal
a4cfc3b3_3bca_4f73_89db_7fb9e5544d50_f212d642b4
Celebran con música los 157 años de la fundación de Juárez
publicidad

Últimas Noticias

Cabildo_Monterrey_6a36776d52
Aprueba cabildo de Monterrey su Presupuesto de Egresos 2026
inter_policia_houston_802b6fd887
Muere sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown
Daniel_Carrillo_02a30a9658
Reconoce San Nicolás tricampeonato nacional de Auténticos Tigres
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
deportes_tigres_rayados_7ac7e4000d
Tigres y rayados ya analizan movimientos para el Clausura 2026
publicidad
×