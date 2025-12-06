Podcast
Internacional

Ucrania y EUA avanzan diálogo en Miami pese a ofensiva rusa

Delegados de Ucrania y EUA sostienen un tercer día de conversaciones en Miami mientras Rusia intensifica ataques con drones y misiles

  • 06
  • Diciembre
    2025

Delegados ucranianos y estadunidenses celebraron este sábado su tercer día consecutivo de conversaciones en Miami para evaluar el plan impulsado por Donald Trump con el fin de poner término a la guerra en Ucrania.

El diálogo continúa mientras Rusia mantiene ataques masivos en distintas regiones.

Zelensky reporta avances en comunicación con EUA

El presidente Volodymir Zelensky informó que sostuvo una conversación “muy sustancial y constructiva” con el emisario de Trump, Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner y los negociadores ucranianos desplazados a Florida, Rustem Umerov y Andrii Gnatov.

Señaló que ambas partes acordaron próximos pasos y un nuevo formato para mantener el diálogo.

Reuniones con Moscú sin resultados

Witkoff y Kushner se reunieron días antes en el Kremlin con Vladimir Putin, aunque sin avances concretos. Según el resumen publicado por Witkoff, cualquier progreso dependerá de que Rusia muestre un compromiso real con una paz duradera.

Rusia intensifica ataques nocturnos

Durante la noche del sábado, Moscú lanzó más de 700 drones y misiles contra instalaciones energéticas y ferroviarias en Ucrania, dejando a miles de familias sin agua ni calefacción.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que logró todos sus objetivos, mientras Zelensky denunció que su intención es “infligir sufrimiento” a la población.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que se reunirá el lunes en Londres con Zelensky y los jefes de gobierno de Reino Unido y Alemania para revisar el estado de las negociaciones.

“Debemos seguir presionando a Rusia para obligarla a firmar la paz”, señaló.

Críticas al plan original de Washington

El planteamiento inicial de Trump sugería que Ucrania cediera territorios a cambio de garantías de seguridad inferiores a lo que Kiev aspira con su eventual ingreso a la OTAN, propuesta rechazada por Ucrania y aliados europeos por considerarla indulgente con Moscú.

El Kremlin calificó la reunión con emisarios de Trump como un avance, aunque reconoció que queda “mucho trabajo”. Consejeros de Zelensky recordaron que Ucrania desea el fin del conflicto y está dispuesta a dialogar, mientras EU apuesta por un proceso pragmático que implique concesiones de ambas partes.

Putin afirmó desde India que las conversaciones son “complejas” pero expresó disposición a participar en el plan de Trump.

En el terreno, las tropas rusas mantienen un avance lento ante la inferioridad de efectivos y armamento del ejército ucraniano.


Comentarios

Etiquetas:
