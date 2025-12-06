Michoacán sube 15% el presupuesto para seguridad en 2026

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que para el ejercicio fiscal 2026 el presupuesto destinado a seguridad e impartición de justicia aumentará 15 por ciento respecto a este año, equivalente a mil 462 millones 908 mil pesos adicionales.

Con ello, aseguró, se fortalecerán acciones de prevención del delito, atención a la violencia y resolución de casos en Michoacán.

El monto total programado asciende a 11 mil 016 millones de pesos, recursos que serán distribuidos entre el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Judicial y la Coordinación del Sistema Penitenciario.

Incrementos por dependencia

Ramírez Bedolla destacó que el presupuesto actual para estas instancias fue de 9 mil 554 millones de pesos, por lo que el aumento es “significativo”.

El Sistema Penitenciario recibirá 437.8 millones de pesos adicionales; la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Estatal de Estudios Superiores, 408.8 millones más; el Poder Judicial, 359.6 millones más; y la Fiscalía General del Estado, 256.5 millones de pesos adicionales.

Objetivo: combatir corrupción e impunidad

El gobernador subrayó que el reforzamiento presupuestal permitirá mejorar la operatividad de cada dependencia y avanzar en la reducción de actos de corrupción e impunidad en el ejercicio público.

Comentarios