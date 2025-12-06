Choque entre tráiler y camioneta deja cinco muertos en Mina

Al menos cinco personas perdieron la vida y una más resultó herida luego de protagonizar un fuerte choque durante la mañana de este sábado sobre la Carretera a Monclova, en el municipio de Mina.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas, a la altura del kilómetro 113.

Personal de Protección Civil Nuevo León confirmó que cuatro de las personas fallecidas se encontraban dentro de la camioneta siniestrada, de los cuales, dos siguen atrapados entre los fierros.

Una menor de 16 años resultó lesionada, por lo que fue trasladada hacia el al Hospital N°7 del IMSS Coahuila.

El quinto fallecido corresponde aparentemente al conductor del camión de tres toneladas y media que transportaba bolsas para diálisis.

En el sitio se hace cargo Guardia Nacional y las autoridades competentes del estado de Coahuila.

Identifican a las víctimas mortales de accidente

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como:

Francisco Rogelio Ramos, 56 años (Conductor del camión)

Jaime Ramírez, 70 años (Conductor de la camioneta)

María del Socorro Rivera, 70 años

Erendida Janeth Ramírez, 50 años

Carmina Berenice Ramírez, 46 años

Comentarios