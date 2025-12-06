Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_16_4f650ebe9c
Nuevo León

Choque entre tráiler y camioneta deja cinco muertos en Mina

Al menos cuatro de las víctimas fueron identificadas como tripulantes de la camioneta, mientras que la quinta, aparentemente era el conductor de la otra unidad

  • 06
  • Diciembre
    2025

Al menos cinco personas perdieron la vida y una más resultó herida luego de protagonizar un fuerte choque durante la mañana de este sábado sobre la Carretera a Monclova, en el municipio de Mina.

272d6b99-f5c2-457a-b5a4-fb3d2beafc79.jpg

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas, a la altura del kilómetro 113. 

Personal de Protección Civil Nuevo León confirmó que cuatro de las personas fallecidas se encontraban dentro de la camioneta siniestrada, de los cuales, dos siguen atrapados entre los fierros.

Una menor de 16 años resultó lesionada, por lo que fue trasladada hacia el al Hospital N°7 del IMSS Coahuila.

El quinto fallecido corresponde aparentemente al conductor del camión de tres toneladas y media que transportaba bolsas para diálisis.

18964341-9a3a-41e4-be02-dd3a9fc535aa.jpg

En el sitio se hace cargo Guardia Nacional y las autoridades competentes del estado de Coahuila.

Identifican a las víctimas mortales de accidente

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como:

  • Francisco Rogelio Ramos, 56 años (Conductor del camión)
  • Jaime Ramírez, 70 años (Conductor de la camioneta)
  • María del Socorro Rivera, 70 años
  • Erendida Janeth Ramírez, 50 años
  • Carmina Berenice Ramírez, 46 años

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

272d6b99_f5c2_457a_b5a4_fb3d2beafc79_a0f085c7a6_dcbc232908
Descarta IMSS relación con camión involucrado en choque fatal
defensa_ejercito_plan_michoacan_1_a572394292
Caen diez con armas y drogas en Michoacán durante operativo
EH_UNA_FOTO_2025_12_03_T174228_640_8d90ee8d20
Harfuch y SEDENA encabezan reuniones privadas en Michoacán
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_07_T141327_565_48f1c58958
'Five Nights at Freddy’s 2' domina la taquilla con $63 millones
AP_25341705042290_38f62d6284
Dortmund gana y se afianza en el tercer lugar de la Bundesliga
rgvbfr_63471602a1
Avanza ley para regular anexos y cirugías estéticas en menores
publicidad

Más Vistas

selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
grupos_mundial_2026_bf0d286bd5
¡Listo el Mundial 2026! Así quedaron conformados los Grupos
eduardo_manzano_muere_9abb8d6edb
Muere Eduardo Manzano, polivoz y miembro de 'Una familia de 10'
publicidad
×