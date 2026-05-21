Sheinbaum y Markwayne Mullin acuerdan cooperación en seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este jueves una reunión en Palacio Nacional con el secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en la que ambas partes acordaron mantener la colaboración bilateral en materia de seguridad bajo un esquema de respeto mutuo.

A través de sus redes sociales, la mandataria federal informó sobre el encuentro con el funcionario estadounidense, quien arribó a Palacio Nacional acompañado por parte de su equipo de trabajo y por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

“Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países”, escribió Sheinbaum.

La reunión se realizó en medio de los esfuerzos de ambos gobiernos por fortalecer la cooperación bilateral en temas relacionados con seguridad, migración y combate al crimen organizado.

Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países. pic.twitter.com/qmqWGGTGCa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 21, 2026

Seguridad y migración, temas prioritarios

El encuentro entre Sheinbaum y Mullin tuvo como eje principal la coordinación entre México y Estados Unidos en asuntos de seguridad regional, particularmente en temas vinculados con el narcotráfico, tráfico de armas y control migratorio.

Horas antes del encuentro, la titular del Poder Ejecutivo Federal adelantó en su conferencia matutina que uno de los puntos a tratar sería la situación de los mexicanos en Estados Unidos, especialmente ante las recientes redadas implementadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sheinbaum reiteró que el gobierno mexicano busca mantener el trabajo conjunto con Washington dentro del entendimiento bilateral alcanzado previamente en materia de seguridad.

“Lo que queremos es que sigamos trabajando en el marco de ese entendimiento”, expresó Sheinbaum ante medios de comunicación.

Primera visita relevante de EUA en 2026

La visita de Mullin representa la primera gira oficial a México de un alto funcionario del gobierno estadounidense en 2026 y una de las reuniones más relevantes entre ambas administraciones desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El funcionario estadounidense llegó al recinto histórico alrededor de las 11:24 horas acompañado por un convoy de al menos seis camionetas y un vehículo de la Guardia Nacional.

Tras el encuentro privado con la presidenta, se prevé que el secretario estadounidense sostenga reuniones de trabajo con integrantes del Gabinete de Seguridad mexicano.

Entre los funcionarios que participan en la agenda bilateral destacan Rosa Icela Rodríguez; Omar García Harfuch y Roberto Velasco.

Buscan fortalecer coordinación regional

La agenda bilateral contempla reforzar la cooperación en inteligencia, combate a organizaciones criminales y mecanismos de coordinación para atender la violencia ligada al tráfico de drogas y armas en la región.

Con esta reunión, México y Estados Unidos buscan mantener abiertos los canales diplomáticos y de cooperación frente a los retos regionales en materia de seguridad y migración.

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