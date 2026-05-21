México y UE llaman a respetar decisión soberana de Cuba

El Gobierno de México y la Unión Europea coincidieron este jueves en respaldar el derecho del pueblo cubano a decidir su futuro y en mantener la ayuda humanitaria hacia la isla, en medio de la nueva escalada de tensión entre La Habana y Washington tras la imputación de cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro.

Durante una rueda de prensa realizada en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el canciller mexicano, Roberto Velasco, y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, fijaron postura sobre la situación que atraviesa Cuba, un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Castro de asesinato y conspiración por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

📸 El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una reunión de trabajo en la @SRE_mx con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (@kajakallas), en el marco de su visita por la VIII Cumbre México-Unión Europea.



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El encuentro se realizó en el contexto de la cumbre UE-México programada para este viernes en la capital del país.

México insiste en solución pacífica

Cuestionado sobre la postura mexicana frente al conflicto diplomático, Velasco evitó pronunciarse directamente sobre la acusación presentada por Washington, aunque reiteró que la política exterior mexicana se rige por los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

“Nuestra posición siempre estará fundada en los principios que están establecidos en nuestra Constitución, que contemplan, por supuesto, la autodeterminación de los pueblos y, naturalmente, la solución pacífica de controversias”, declaró el funcionario.

El canciller mexicano subrayó además que tanto México como la Unión Europea comparten la necesidad de mantener mecanismos de cooperación humanitaria para apoyar a la población cubana en medio de la crisis económica y energética que atraviesa la isla.

“Es importante mantener una cooperación humanitaria que permita al pueblo de Cuba tener acceso a servicios básicos y que tengan una vida digna como merecen todas las personas”, señaló.

La Unión Europea pide libertades para Cuba

Por su parte, Kaja Kallas afirmó que la población cubana merece mayores oportunidades y libertades políticas tras décadas de restricciones internas.

“Para nosotros es importante que la población cubana tenga el derecho a decidir y es claro que la represión política debe terminar para que la gente cubana tenga las oportunidades que merecen”, expresó la diplomática europea.

La representante comunitaria también insistió en que el aislamiento y el endurecimiento de las tensiones no representan una solución para el pueblo cubano.

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