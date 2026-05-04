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Coahuila

El 80% de menores en casas hogar pueden ser adoptados

Las personas interesadas en adoptar deben cumplir con una serie de requisitos, como evaluaciones psicológicas, entrevistas y estudios socioeconómicos.

  • 04
  • Mayo
    2026

En Coahuila, alrededor de 80 niñas, niños y adolescentes que viven en casas hogar se encuentran legalmente aptos para ser adoptados, informó la presidenta honoraria del DIF estatal, Liliana Salinas Valdés. 

 La funcionaria explicó que los procesos de adopción avanzan de manera constante, con el respaldo del Poder Judicial para agilizar la certeza jurídica, aunque subrayó que cada caso se analiza con cuidado para garantizar el interés superior de la niñez.

Indicó que, si bien existe interés de familias por adoptar, este se concentra principalmente en menores de corta edad, ya que aproximadamente el 60% de los niños en espera supera los ocho años, etapa en la que disminuyen significativamente las solicitudes. 

Salinas Valdés detalló que los procesos de adopción pueden variar en tiempo, ya que en el caso de bebés suelen ser más ágiles, mientras que en menores mayores se requiere un periodo más prolongado de convivencia para asegurar la integración familiar. 

Reiteró que las personas interesadas en adoptar deben cumplir con una serie de requisitos, como evaluaciones psicológicas, entrevistas y estudios socioeconómicos, con el fin de garantizar que cuenten con las condiciones adecuadas para brindar un entorno seguro y estable. 

Asimismo, indicó que para aquellos menores que no logran ser adoptados, el DIF mantiene programas de acompañamiento enfocados en su desarrollo personal, educación y transición a la vida independiente, incluyendo acceso a becas o vinculación laboral. 

El objetivo es ofrecer a cada menor las herramientas necesarias para su desarrollo, ya sea dentro de una familia adoptiva o mediante apoyos que les permitan construir un proyecto de vida sólido.


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