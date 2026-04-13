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Nacional

Muere migrante mexicano bajo custodia de ICE y suman 15

La SRE señaló que, junto con la familia y el equipo jurídico de la Cancillería, se evaluarán las acciones legales a seguir conforme avanza la investigación.

  • 13
  • Abril
    2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que un mexicano falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de detención en Luisiana, EUA.

El hecho ocurrió el pasado 11 de abril en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, mientras la persona se encontraba detenida por autoridades migratorias. Hasta ahora, la causa de la muerte permanece bajo investigación.

Este suceso se suma a otros 14 ciudadanos mexicanos fallecidos en centros de detención en Estados Unidos, desde el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca.

¿Qué acciones tomó el gobierno mexicano tras el fallecimiento?

La representación consular, en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta, estableció contacto con la familia de la persona fallecida para ofrecer asistencia legal y acompañamiento durante el proceso. Además, se mantiene comunicación directa con las autoridades del ICE para conocer las circunstancias previas al deceso y esclarecer completamente los hechos.

La SRE señaló que, junto con la familia y el equipo jurídico de la Cancillería, se evaluarán las acciones legales a seguir conforme avance la investigación.

¿Qué dijo la Cancillería sobre las condiciones en centros de detención?

La dependencia federal expresó su preocupación por la repetición de fallecimientos de personas migrantes bajo custodia de ICE, al considerar que estos hechos evidencian deficiencias graves en los centros de detención.

Indicó que estas condiciones son incompatibles con los estándares de derechos humanos y con la obligación de garantizar la protección de la vida de las personas detenidas.

¿Qué medidas se implementarán en la red consular?

Como parte de la respuesta, la Cancillería instruyó a toda la red consular de México en EUA a redoblar esfuerzos de supervisión, incluyendo visitas diarias a los centros de detención migratoria operados por ICE.

Asimismo, reiteró a la comunidad mexicana en el exterior que puede solicitar apoyo en caso de detención o cualquier situación que requiera asistencia consular.


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