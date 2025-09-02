Cerrar X
clases_canceladas_2d0251c233
Nacional

Suspenden regreso a clases en cuatro estados de México

El arranque del ciclo escolar 2025-2026 se suspendió en Guerrero, Oaxaca, Baja California Sur y Chiapas debido a fenómenos climáticos y conflictos sociales

  • 02
  • Septiembre
    2025

El inicio del ciclo escolar 2025-2026 no arrancó en cuatro estados del país. En Guerrero, fuertes lluvias en Acapulco y la Costa Grande dejaron caminos intransitables, mientras que en Coyuya de Catalán el desbordamiento del río El Cuirio impidió el traslado de estudiantes.

Algunos planteles aún sufren los estragos del huracán Erick, como la telesecundaria Manuel Ávila Camacho de Iguala, que sigue sin techo tras el paso del fenómeno.

En Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación Pública confirmó que 17 escuelas permanecen cerradas por los daños del huracán y otras 18 por conflictos comunitarios que ponen en riesgo la seguridad de los alumnos.

Protestas y conflictos sociales en Oaxaca

En Huajuapan de León, padres de familia tomaron la Escuela Secundaria para Trabajadores Ricardo Flores Magón para exigir cambios en la plantilla docente.

A la par, la Sección 22 del SNTE marchó en la capital del estado durante el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que también interfirió con el inicio del ciclo escolar.

Baja California Sur, bajo el agua

Las lluvias también afectaron a Baja California Sur, donde comunidades de Mulegé reportaron inundaciones y cortes de servicios básicos.

Cabe señalar que varias escuelas pidieron a los estudiantes no acudir a clases hasta que se normalicen las condiciones.

Chiapas: violencia y falta de maestros

En Siltepec, Chiapas, el regreso a clases se vio frustrado para al menos 270 alumnos por la falta de nueve docentes, un problema que se arrastra desde 2024.

Mientras que en la Sierra Madre de Chiapas, la violencia entre grupos criminales obligó a que algunos estudiantes optaran por continuar con clases a distancia.

En Santa Teresa Llano Grande, Frontera Comalapa, el panorama es más crítico: no hubo clases porque gran parte de los niños emigraron con sus familias a Guatemala para huir de la inseguridad.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nadine_chiapas_a32a744d07
Nadine deja dos muertos y afectaciones tras su paso por Chiapas
publicidad

Últimas Noticias

AP_25246126959775_c75ac1a218
Trump no puede usar Ley de Enemigos Extranjeros, dice corte
0c90d377_9768_43b5_9c9a_7de8e705a4ac_e1d8f2ce4f
Ayudan mujeres policías de Escobedo a parto en casa
AP_25246527549276_9dbab93207
Neves usará el dorsal 21 de Jota con Portugal en honor al jugador
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×