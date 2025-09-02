Suspenden regreso a clases en cuatro estados de México

El inicio del ciclo escolar 2025-2026 no arrancó en cuatro estados del país. En Guerrero, fuertes lluvias en Acapulco y la Costa Grande dejaron caminos intransitables, mientras que en Coyuya de Catalán el desbordamiento del río El Cuirio impidió el traslado de estudiantes.

Algunos planteles aún sufren los estragos del huracán Erick, como la telesecundaria Manuel Ávila Camacho de Iguala, que sigue sin techo tras el paso del fenómeno.

En Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación Pública confirmó que 17 escuelas permanecen cerradas por los daños del huracán y otras 18 por conflictos comunitarios que ponen en riesgo la seguridad de los alumnos.

Protestas y conflictos sociales en Oaxaca

En Huajuapan de León, padres de familia tomaron la Escuela Secundaria para Trabajadores Ricardo Flores Magón para exigir cambios en la plantilla docente.

A la par, la Sección 22 del SNTE marchó en la capital del estado durante el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que también interfirió con el inicio del ciclo escolar.

Baja California Sur, bajo el agua

Las lluvias también afectaron a Baja California Sur, donde comunidades de Mulegé reportaron inundaciones y cortes de servicios básicos.

Cabe señalar que varias escuelas pidieron a los estudiantes no acudir a clases hasta que se normalicen las condiciones.

Chiapas: violencia y falta de maestros

En Siltepec, Chiapas, el regreso a clases se vio frustrado para al menos 270 alumnos por la falta de nueve docentes, un problema que se arrastra desde 2024.

Mientras que en la Sierra Madre de Chiapas, la violencia entre grupos criminales obligó a que algunos estudiantes optaran por continuar con clases a distancia.

En Santa Teresa Llano Grande, Frontera Comalapa, el panorama es más crítico: no hubo clases porque gran parte de los niños emigraron con sus familias a Guatemala para huir de la inseguridad.

