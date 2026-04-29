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Nuevo León

Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro

El vagón transitó a baja velocidad en el tramo Citadel-Plaza La Fe para validar sistemas de desplazamiento, frenado, estabilidad y energía eléctrica

  • 29
  • Abril
    2026

En un hecho histórico para la movilidad de Nuevo León, alrededor de las 16:00 horas del martes comenzaron las primeras pruebas dinámicas del Monorriel que formará parte de la futura Línea 6 del Metro y concluyeron cerca de las 00:00 horas de este miércoles, marcando un avance clave dentro de uno de los proyectos de transporte más ambiciosos que se desarrollan actualmente en la zona metropolitana de Monterrey.

El vagón fue captado desplazándose a bajas velocidades sobre la estructura elevada construida en la avenida Miguel Alemán, en el tramo ubicado a la altura del cruce con Rómulo Garza, generando expectativa entre automovilistas, trabajadores y vecinos que presenciaron el momento y documentaron el recorrido con teléfonos celulares.

Las maniobras forman parte de las revisiones técnicas iniciales enfocadas en verificar sistemas de desplazamiento, frenado, estabilidad, alimentación eléctrica y comportamiento de la unidad sobre la vía elevada.

De manera preliminar, el trayecto de prueba se realizó en el tramo comprendido desde la zona de Citadel hasta Plaza La Fe, cubriendo una distancia aproximada de dos kilómetros sobre la avenida Miguel Alemán, uno de los corredores viales con mayor flujo vehicular del área metropolitana.

La puesta en marcha de estas pruebas representa uno de los pasos más relevantes desde el inicio de la construcción de la Línea 6, ya que permite evaluar en campo el desempeño real de los convoyes antes de la etapa de operación con pasajeros.

Durante varios minutos, conductores redujeron la velocidad para observar el paso del monorriel, mientras usuarios en redes sociales destacaron el avance visible de una obra que busca transformar la movilidad en el nororiente de la ciudad.

La Línea 6 será una ruta estratégica para conectar el oriente de la metrópoli con importantes puntos de traslado rumbo al Aeropuerto Internacional de Monterrey, además de municipios como Guadalupe, Apodaca y Monterrey, facilitando traslados más rápidos y reduciendo tiempos de recorrido para miles de personas.

El sistema tipo monorriel ha sido presentado como una alternativa moderna de transporte masivo, con unidades de alta capacidad, operación automatizada y circulación elevada, lo que permitirá disminuir interferencias con el tráfico vehicular en superficie.

Con el arranque de estas primeras pruebas, el proyecto entra en una nueva etapa visible para la ciudadanía, al pasar de la construcción de columnas y estaciones a los ensayos operativos de los trenes que en el futuro recorrerán una de las líneas más esperadas del sistema Metro de Nuevo León.


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