Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
djhda_7d87fbd566
Nacional

Cae en Venezuela presunta feminicida de exreina de belleza

La detención de la sospechosa permitirá iniciar su proceso de extradición a México para enfrentar cargos por el asesinato de Carolina Flores

  • 29
  • Abril
    2026

Autoridades de México y de Venezuela detuvieron en Caracas a Erika María “N”, señalada como presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, ocurrido el 15 de abril en un departamento de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. La captura se logró gracias a una ficha roja emitida por Interpol, tras la investigación iniciada por la Fiscalía capitalina. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que la mujer fue localizada y detenida en territorio venezolano, lo que activa el procedimiento para su traslado a México. Conforme al protocolo, será puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, que coordinará el proceso de extradición.

El caso se originó tras el asesinato de la joven de 27 años, quien fue hallada sin vida con múltiples impactos de bala dentro de su domicilio. Las investigaciones establecieron la probable participación de la detenida, lo que permitió obtener una orden de aprehensión apenas un día después de presentada la denuncia.

De acuerdo con el expediente, el esposo de la víctima señaló a su propia madre como responsable del crimen; sin embargo, permitió que escapara tras los hechos y denunció hasta el día siguiente. La necropsia confirmó que la víctima presentaba al menos 12 lesiones, principalmente en cabeza y tórax.

Con la captura, las autoridades mexicanas avanzan en el proceso judicial para que la acusada enfrente cargos por feminicidio, en un caso que ha generado amplia indignación por la violencia y las circunstancias en que ocurrió.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_fernando_n_c5be84e574
Detienen a funcionarios en Guatemala por caso de Fernando 'N'
Audias_Jardinero_08ffac02fa
Suspenden extradición de 'El Jardinero' gracias a un amparo
INFO_7_CONTEXTO_bc69c58492
Matan a líder sindical de trabajadores en Culiacán, Sinaloa
publicidad

Últimas Noticias

escena_britney_spears_51c31f78aa
Britney Spears es acusada de conducir ebria en California
escena_alexis_ayala_cinthia_aparicio_1f87096ada
Alexis Ayala confirma separación de Cinthia Aparicio
nacional_fernando_n_c5be84e574
Detienen a funcionarios en Guatemala por caso de Fernando 'N'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×