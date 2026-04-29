Cae en Venezuela presunta feminicida de exreina de belleza

Autoridades de México y de Venezuela detuvieron en Caracas a Erika María “N”, señalada como presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, ocurrido el 15 de abril en un departamento de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. La captura se logró gracias a una ficha roja emitida por Interpol, tras la investigación iniciada por la Fiscalía capitalina.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que la mujer fue localizada y detenida en territorio venezolano, lo que activa el procedimiento para su traslado a México. Conforme al protocolo, será puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, que coordinará el proceso de extradición.

El caso se originó tras el asesinato de la joven de 27 años, quien fue hallada sin vida con múltiples impactos de bala dentro de su domicilio. Las investigaciones establecieron la probable participación de la detenida, lo que permitió obtener una orden de aprehensión apenas un día después de presentada la denuncia.

De acuerdo con el expediente, el esposo de la víctima señaló a su propia madre como responsable del crimen; sin embargo, permitió que escapara tras los hechos y denunció hasta el día siguiente. La necropsia confirmó que la víctima presentaba al menos 12 lesiones, principalmente en cabeza y tórax.

Con la captura, las autoridades mexicanas avanzan en el proceso judicial para que la acusada enfrente cargos por feminicidio, en un caso que ha generado amplia indignación por la violencia y las circunstancias en que ocurrió.

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