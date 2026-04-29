Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Nuevo León

Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Nuevo León informaron sobre el ingreso de un nuevo frente frío al noreste de México

  • 29
  • Abril
    2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Nuevo León informaron sobre el ingreso de un nuevo frente frío al noreste de México.

El fenómeno, impulsado por una masa de aire polar, provocará un cambio significativo en las condiciones climáticas, marcando el fin de una jornada calurosa para dar paso a temperaturas más frescas y precipitaciones con posible caída de granizo a partir de esta tarde.

Los municipios donde se prevé lluvia son Monterrey, Guadalupe, San Pedro, Santa Catarina, Santiago, Escobedo, Bustamante, Allende, entre otros.

“Durante esta tarde se prevé la presencia de chubascos puntuales fuertes a muy fuertes y ráfagas de viento moderadas a fuertes en la región norte, citrícola, montañosa, oriente, sur y área metropolitana”.

La interacción del frente frío número 48, ubicado en la frontera con Texas, con las corrientes en chorro polar y subtropical, sumado a una línea seca sobre Chihuahua y Coahuila, detonará condiciones de tiempo severo en el noreste de México; se pronostican lluvias fuertes y descenso en la temperatura en Nuevo León.

WhatsApp Image 2026-04-29 at 13.54.05.jpeg

“Un frente frío (núm. 48) se establecerá sobre Texas muy cerca de la frontera con los estados del noreste del país y estará interactuando con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una línea seca que se desplaza entre Chihuahua y Coahuila, dando como resultado lluvias fuertes en Coahuila y Nuevo León, además de chubascos en Tamaulipas”, informó el SMN

“El nuevo frente frío (núm. 48) ingresará sobre los estados del noreste del territorio nacional, lo cual aunado al paso de la corriente en chorro subtropical favorecerá chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; además de rachas de viento entre 50 a 70 km/h sobre los estados previamente mencionados”, se agregó.

El viernes se espera una jornada calurosa con una temperatura máxima de 34°C y una mínima de 21°C. Sin embargo, hacia la noche la probabilidad de lluvias aumentará conforme se acerque el frente.

El sábado la masa de aire frío comenzará a dominar desde la madrugada, provocando ráfagas de viento fuertes. La temperatura caerá hasta los 15°C, con una máxima que apenas alcanzará los 22°C. Se prevén chubascos aislados durante las primeras horas del día.

Para el domingo las condiciones de estabilidad fresca persistirán, con un amanecer de 14°C y una tarde que se mantendrá en los 22°C.

"El descenso será más notable durante los amaneceres del fin de semana, por lo que se recomienda salir prevenidos con vestimenta adecuada", señalaron las autoridades estatales.

El Centro de Emergencias de Protección Civil Nuevo León se mantiene en alerta y monitoreo constante.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_01_at_12_53_33_AM_461955656b
El podio se llena de atletas de Tigres de la UANL
Whats_App_Image_2026_05_01_at_1_08_58_AM_185f6587cc
Rentas en NL se disparan 400% ante cercanía del Mundial
tigres_taekwondo_6dc57af4fc
Destaca UANL en taekwondo en los Campeonatos Universitarios
publicidad

Últimas Noticias

nacional_ruben_rocha_moya_0ef9bd59f8
Crimen de informante de la DEA agrava caso contra Rocha Moya
9df09bf8_dd5a_4c7c_9efb_c20652334df5_833e59f4a8
Sinfonietta de la UANL ofrecerá concierto inmersivo con Beethoven
Whats_App_Image_2026_04_30_at_7_16_54_PM_1ce33ad1b1
Rechaza la ONU 'perdonar' la deuda de Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×