Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_22_at_7_37_45_PM_f3686a3bdb
Coahuila

Autorizan a recolectores de basura pedir apoyo decembrino

El Ayuntamiento de Saltillo dio luz verde para que el personal de recolección de basura solicite el apoyo entre la ciudadanía en días previos a la nochebuena

  • 22
  • Diciembre
    2025

El Ayuntamiento de Saltillo dio luz verde para que el personal encargado de la recolección de basura pueda solicitar el tradicional apoyo navideño entre la ciudadanía en los días previos a la Nochebuena. Así lo informó el director de Servicios Primarios, Aníbal Soberón, quien explicó que esta práctica es permitida y forma parte de una costumbre que se ha mantenido con el paso de los años como una muestra de reconocimiento al trabajo que realizan.

El funcionario resaltó que la respuesta de la población ha sido positiva, ya que muchos ciudadanos ofrecen aportaciones tanto en efectivo como en especie. Señaló que este gesto representa un agradecimiento al esfuerzo diario de los recolectores, quienes desempeñan una labor fundamental para mantener la limpieza y el orden en la ciudad, incluso en temporadas de alta carga laboral.

Soberón precisó que el servicio de recolección continuará operando de manera habitual durante las festividades decembrinas, excepto el 25 de diciembre. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para recibir con buena actitud la solicitud de apoyo por parte de los trabajadores, reconociendo su compromiso y dedicación a lo largo de todo el año.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_23_at_5_12_57_PM_0fb9035400
El cabrito, tradición infaltable en la Nochebuena de Saltillo
Whats_App_Image_2025_12_23_at_5_27_29_PM_6f578b3bf7
Piden autoridades extremar cuidados para pasar fiestas en paz
Whats_App_Image_2025_12_22_at_7_41_01_PM_1dcf51a17a
Tren Navideño cruza Saltillo y pasa casi desapercibido
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_23_at_10_07_52_PM_d8cc51cb7d
¡Navidad para todos! El Juguetón Azteca lleva alegría a Guadalupe
nacional_embajada_eua_mexico_9001666016
Embajada de EUA pide extremar precauciones en fiestas decembrinas
AP_25357727905813_a5f345db5b
Travis Kelce podría jugar su último partido de local este jueves
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
Whats_App_Image_2025_12_22_at_1_23_27_AM_f7338ebc72
Acusan desfalco millonario en el sindicato normalista
publicidad
×