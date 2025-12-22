Autorizan a recolectores de basura pedir apoyo decembrino

El Ayuntamiento de Saltillo dio luz verde para que el personal encargado de la recolección de basura pueda solicitar el tradicional apoyo navideño entre la ciudadanía en los días previos a la Nochebuena. Así lo informó el director de Servicios Primarios, Aníbal Soberón, quien explicó que esta práctica es permitida y forma parte de una costumbre que se ha mantenido con el paso de los años como una muestra de reconocimiento al trabajo que realizan.

El funcionario resaltó que la respuesta de la población ha sido positiva, ya que muchos ciudadanos ofrecen aportaciones tanto en efectivo como en especie. Señaló que este gesto representa un agradecimiento al esfuerzo diario de los recolectores, quienes desempeñan una labor fundamental para mantener la limpieza y el orden en la ciudad, incluso en temporadas de alta carga laboral.

Soberón precisó que el servicio de recolección continuará operando de manera habitual durante las festividades decembrinas, excepto el 25 de diciembre. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para recibir con buena actitud la solicitud de apoyo por parte de los trabajadores, reconociendo su compromiso y dedicación a lo largo de todo el año.

Comentarios