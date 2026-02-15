Podcast
Internacional

Obama ve posible vida alienígena, pero sin evidencia

En un podcast, el expresidente de Estados Unidos dijo que cree probable la vida extraterrestre, aunque afirmó que nunca vio pruebas ni secretos en el Área 51

  • 15
  • Febrero
    2026

Obama cree en los extraterrestres... pero dice que no los ha visto.

En una entrevista en un podcast, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que los alienígenas "son reales", pero que no los ha visto en persona, y negó que haya especímenes "escondidos" en el "Área 51".

Fue en el podcast del periodista Brian Tyler Cohen, quien al final de su entrevista le propuso una dinámica de preguntas y respuestas rápidas donde salió este tema.

En una de las preguntas, el periodista le planteó a Obama si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asiente, añadiendo que "son reales, pero no los he visto".

Obama también añadió el comentario: "Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se las oculten al presidente de Estados Unidos".

Tras esta respuesta, la siguiente pregunta que realizó Cohen fue la primera cuestión que quiso resolver cuando inició su mandato en 2009. 

A esto, el expresidente contestó con una sonrisa y retomando el tema de los extraterrestres.

"¿Dónde están los extraterrestres?", fue la respuesta.

Ante el revuelo de sus declaraciones, Obama utilizó su cuenta de Instagram para asegurar que no vio "pruebas" de que los "extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros" durante su presidencia, pero hizo una suposición "porque el universo es tan vasto que es probable que haya vida ahí fuera".

En 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaron la existencia de la base militar "Área 51", creada por orden del presidente estadounidense Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950 para los ensayos del avión espía U-2, capaz de volar a gran altura y de cubrir distancias muy largas.


