Sheinbaum ve riesgo de intervención extranjera en elecciones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que existe un riesgo de intervención extranjera en las elecciones federales de 2027 y defendió la reforma aprobada en la Cámara de Diputados que contempla la nulidad de los comicios cuando se compruebe injerencia o financiamiento externo.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal fue cuestionada sobre si considera real una amenaza de participación extranjera en futuros procesos electorales en México, a lo que respondió de manera directa.

“Sí, sí, puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México”, afirmó.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren después de que Morena y sus aliados aprobaron en San Lázaro modificaciones legales para establecer como causal de nulidad electoral la participación o financiamiento extranjero a favor o en contra de candidaturas.

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Rechazó los señalamientos de partidos opositores que acusan al oficialismo de intentar construir mecanismos para conservar el poder político mediante cambios en la legislación electoral.

“No hay nada más falso que eso. Todas y todos los mexicanos deberíamos estar de acuerdo con que no haya injerencia extranjera en las elecciones en México”, sostuvo.

Sheinbaum insistió en que la reforma busca blindar la soberanía nacional y evitar presiones externas en la vida política del país.

“En México decidimos las y los mexicanos quién nos gobierna”, enfatizó.

Señala antecedentes de financiamiento externo

Como parte de su argumento, la titular del Ejecutivo aseguró que existen antecedentes de financiamiento extranjero en actividades políticas y organizaciones vinculadas a procesos públicos nacionales.

En ese contexto, mencionó el caso de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización a la que acusó de haber recibido recursos provenientes de instituciones estadounidenses.

“Ha habido financiamientos desde fuera. Se demostró en el caso de Mexicanos contra la Corrupción o por la Corrupción, que fueron financiados por instituciones de Estados Unidos a través de la embajada”, declaró.

Además, señaló que el contexto internacional y la “ofensiva que estamos viendo desde fuera” obligan a reforzar las medidas de protección electoral rumbo a los próximos comicios federales.

Pese a respaldar la reforma, la jefa del Ejecutivo reconoció que aún existen vacíos legales sobre la manera en que se podrá acreditar formalmente una intervención extranjera y cómo evitar interpretaciones discrecionales.

“El asunto es cómo demuestras que en efecto hubo intervención extranjera en una elección, y eso tiene que venir en la ley de manera muy clara”, explicó.

La reforma aprobada en la Cámara de Diputados establece que una elección podrá anularse cuando se compruebe participación extranjera directa o financiamiento proveniente del exterior en campañas electorales.

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