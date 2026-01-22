Podcast
IMG_1623_79c30af01d
Nuevo León

Accidente vial deja un muerto y lesionados en Carretera Nacional

El accidente involucró dos vehículos, una camioneta Ford Explorer color negro y un Audi color blanco conducido por Ramón Jabes Flores Rocha

  • 22
  • Enero
    2026

Un accidente carretero dejó como saldo una persona fallecida y dos más lesionadas, en el municipio de Santiago.

El percance ocurrió en el cruce del Camino Real y Paseo de los Parques El Faisán.

Al arribo de las unidades estatales, ya se encontraba personal de Protección Civil de Santiago, quienes confirmaron que una persona se encontraba sin vida sobre la carpeta asfáltica.

En el lugar también se atendió a dos personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales para su atención médica.

IMG_1625.jpeg

Uno de ellos fue identificado como Ramón Jabes Flores Rocha, de 53 años, quien fue llevado al Hospital Muguerza Sur; el segundo lesionado permanece como no identificado y fue trasladado al Hospital General de Montemorelos.

El accidente involucró dos vehículos, una camioneta Ford Explorer color negro y un Audi color blanco conducido por Ramón Jabes Flores Rocha.

Tras el percance, la vialidad se ve afectada en el sentido de norte a sur mientras autoridades de tránsito permanecen en el sitio en espera de los peritajes correspondientes. 

IMG_1613.jpeg


