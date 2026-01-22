Podcast
Exposición de Cri Cri en el MUNE alcanza los 100,000 visitantes

La distinción recayó en Melissa Aimee, quien fue recibida con un reconocimiento conmemorativo y diversos artículos promocionales de la muestra

  • 22
  • Enero
    2026

El legado de Francisco Gabilondo Soler, el inolvidable Cri Cri, demostró una vez más su vigencia tras alcanzar una cifra histórica. El Museo del Noreste (MUNE) anunció con entusiasmo que la exposición “¿Quién es el que anda aquí? ¡Es Cri-Cri!”, recibió a su visitante número 100,000.

Un encuentro con la nostalgia

La distinción recayó en Melissa Aimee Escamilla Hernández, quien fue recibida con un reconocimiento conmemorativo y diversos artículos promocionales de la muestra. Este hito no solo marca el éxito de la exhibición, sino que reafirma el profundo interés intergeneracional que la obra de Gabilondo Soler sigue despertando en el público mexicano y el mundo hispanohablante.

La exposición, que abrió sus puertas el pasado 20 de julio, ha sido posible gracias a la colaboración estratégica entre Fomento Cultural GabSol, Sony Music México y coleccionistas particulares que aportaron piezas invaluables.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 7.10.20 PM (1).jpeg

Un recorrido por el universo de Gabilondo Soler

Bajo la curaduría de Claudia Ávila y un diseño museográfico de Sergio Rodríguez, la muestra ofrece una visión íntima del compositor a través de objetos personales, grabaciones inéditas, fotografías y documentos originales. La narrativa se divide en cuatro núcleos temáticos:

  1. México al aire: Contexto histórico y sus inicios.
  2. Espíritu infinito: Su proceso creativo y curiosidad intelectual.
  3. Y llegó Cri-Cri: El nacimiento del personaje más icónico de la música infantil.
  4. Legado cultural: La permanencia de su obra en hogares y escuelas hasta la fecha.

Recta final: Entrada gratuita el último día

Tras meses de éxito, la exhibición llegará a su fin el próximo domingo 25 de enero. Para celebrar esta clausura, el Museo del Noreste anunció que ese último día la entrada será gratuita, brindando una última oportunidad para que las familias disfruten de este homenaje a una figura fundamental de la cultura nacional.


