Coahuila

Saltillo establece sanciones a grupos que dañan el medio ambiente

  • 15
  • Enero
    2026

El Ayuntamiento de Saltillo implementará multas que van desde los 16 mil hasta los 45 mil pesos para quienes causen daño ambiental, informó Manuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente. La medida busca frenar actividades que afectan la calidad del aire y el entorno urbano, especialmente durante la temporada invernal, cuando se detecta un aumento en ciertos hábitos contaminantes.

El funcionario destacó que algunas empresas en la ciudad recurren al uso de combustibles para encender fogatas y generar calor en sus negocios, una práctica que está prohibida debido al impacto ambiental que provoca. Olache Valdés indicó que estas acciones contribuyen a la contaminación atmosférica y deben ser evitadas por el bienestar de la población.

El director precisó que las sanciones serán aplicables a todo tipo de establecimientos, desde pequeños comercios hasta grandes empresas, sin excepciones. Reiteró la importancia de cumplir con la normativa ambiental y promovió alternativas más responsables para mantener un entorno limpio y saludable en Saltillo.


