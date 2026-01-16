Muere trabajador tras ser atropellado por microbús en Matamoros

Un trabajador identificado como Abraham Cepeda perdió la vida luego de ser arrollado por un microbús frente a una planta industrial en Matamoros.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y lo trasladaron de emergencia a la clínica San Charbel, debido a que contaba con gastos médicos mayores. Sin embargo, a causa de la gravedad de las lesiones y el traumatismo sufrido, fue declarado sin signos vitales a su llegada.

Conductor del microbús queda detenido

Elementos de Tránsito detuvieron a Sergio Zúñiga, conductor del microbús, como presunto responsable del accidente, aunque algunos testigos señalaron que el trabajador habría cruzado la vía de manera repentina.

Fiscalía de Tamaulipas inicia investigación

De los hechos tomó conocimiento la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, la cual realizará las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y esclarecer cómo ocurrió el accidente.

