Acusan a mando sampetrino de red de extorsión: Mauricio responde

El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, negó la existencia de una red de extorsión que opere desde la policía municipal sampetrina, como denunció, sin pruebas, un periodista de un portal de Baja California en la conferencia “mañanera” de la presidencia.

Fernández señaló que, hasta el momento, no hay ninguna denuncia ante la Fiscalía de Nuevo León y que se trata de una “venganza” de alguien que está “dolido” porque lo detuvieron por su conducta indebida, aludiendo a que podría tratarse de una acusación impulsada desde las filas del crimen

Todo surgió debido a que un supuesto periodista de un portal noticioso de Baja California, de nombre Julio Omar Gómez, aseguró frente a la presidenta de México Claudia Sheinbaum, en la conferencia “mañanera”, que empresarios de la zona han sido víctimas de cobro de piso por parte de un grupo de policías conocido como "El Sindicato", presuntamente liderado por el secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis Kuri, y por un supuesto director de Tránsito, de nombre Lorenzo Pruneda de León.

"Este grupo de policías que se hace llamar 'El Sindicato' se presume dirigido por el propio secretario Kuri junto con el director de Tránsito, Lorenzo Pruneda de León", declaró el reportero.

En respuesta, Mauricio Fernández señaló que el personaje que fue aludido, de nombre Lorenzo Pruneda de León, ni siquiera trabaja en su administración.

El munícipe reconoció que cuando él llegó a la alcaldía sí había una red conocida como “La Oficina” que sí cobraba moches, pero que venía de la anterior administración y que él la desarticuló.

“Primero las personas no trabajan en San Pedro, heredé un lugar que le decían La Oficina, pero estaba más orientado a cualquier persona que construía, iban y le pedían piso, tienen mal el nombre de Kuri, no sé qué le pusieron, no hay ningún Omar en toda la corporación.

“Esto como se ve, es una venganza de alguien que no le fue nada bien aquí en San Pedro o simplemente le pidieron que dijera eso, no te lo puedo asegurar, pero él no es de aquí, ahora resulta que te hace una nota alguien que no es de Nuevo León”, señaló.

Expresó que el periodista que preguntó eso en la mañanera seguramente recibió algún pago.

“No hay ninguna denuncia en la fiscalía, entonces pues son puras mentiras, cuando haya denuncias en Fiscalía pues investigan, pero si no hay ni siquiera denuncias, es una mentira total.

“Al día de hoy, con la nueva administración y el nuevo secretario y lo que estamos haciendo no tengo ninguna denuncia ante la Fiscalía, ni de mi secretario de seguridad ni del municipio entonces como que te suena absurdo”, expresó.

Así fue la denuncia en La Mañanera de Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina de ayer lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que, de tener fundamento, se investigue un presunto caso de extorsión a comerciantes y empresarios en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde se señala la participación de altos mandos de la policía municipal.

Dicha denuncia fue presentada en la conferencia de prensa por el periodista independiente de Baja California, Julio Omar Gómez, quien aseguró que empresarios de la zona han sido víctimas de cobro de piso por parte de un grupo de policías conocido como "El Sindicato", presuntamente liderado por el secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis Kuri, y el director de Tránsito, Lorenzo Pruneda de León.

"Este grupo de policías que se hace llamar 'El Sindicato' se presume dirigido por el propio secretario Kuri junto con el director de Tránsito, Lorenzo Pruneda de León", declaró Gómez.

En su exposición, el periodista también afirmó que ambos funcionarios no aprobaron los exámenes de control de confianza y señaló que existen antecedentes penales en contra de Pruneda de León.

"Hay evidencia de que en 1998 una corte de Houston, Texas, lo condenó a ocho años de prisión por tráfico de estupefacientes, de los cuales solo cumplió cuatro tras pagar una fianza de $5,000 dólares", añadió.

Hasta el momento, ni el gobierno municipal de San Pedro Garza García ni los funcionarios señalados han respondido a estas acusaciones.

Sheinbaum pide que se investigue, 'si hay fundamento'

Tras escuchar la denuncia, Sheinbaum enfatizó que, si la información está respaldada con pruebas, el caso debe ser atendido por la Fiscalía de Nuevo León.

"Hay que revisar primero si tiene fundamento lo que estás planteando y, de ser el caso, que se investigue por parte de la Fiscalía, digo, eso es un delito, y más si es de autoridades, imagínense", respondió la mandataria.

La presidenta no adelantó si su gobierno intervendrá en el caso, pero dejó claro que corresponde a la autoridad estatal realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

Con información de Victor Amaro.

