Acusan a mujer por fraude de "tanda" por $27 millones de pesos

El popular esquema de tanda está siendo una pesadilla para cientos de regios en la denuncia masiva que se realizó a través de redes sociales por un fraude estimado en $27 millones de pesos.

El caso ha provocado una ola de indignación. Según las publicaciones que circulan en grupos locales, las víctimas señalan a una mujer identificada como "Ingrid" de ser la responsable de administrar los recursos que hoy se encuentran desaparecidos.

"Se entiende profundamente el sentimiento de impotencia, frustración y angustia que están viviendo; perder el fruto de su esfuerzo genera un impacto real en la estabilidad de las familias y su paz mental", reza uno de los mensajes de apoyo que circula entre la comunidad afectada.

Según las afectados, la "confianza" fue el factor clave que permitió el crecimiento de este esquema. Trascendió que la señalada, ante la presión de los afectados, habría intentado saldar la deuda millonaria con el respaldo de su familia.

“Tengo dos semanas que no me entrega tandas de la semana pasada $129,000 y de esta $690,000”, escribió en Facebook una presunta afectada.

Sin embargo, los bienes ofrecidos —que incluyen una casa y diversos terrenos— resultan insuficientes para cubrir el monto total del desfalco, dejando a la gran mayoría de los participantes sin respuesta y sin su dinero.

Hasta el momento, ha trascendido ya existe una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, mientras el caso sigue sumando testimonios de personas que vieron esfumarse sus ahorros de meses, e incluso años, de trabajo.

