Investiga Fiscalía de NL fraude por 'tandas millonarias'
La Fiscalía estatal indaga un presunto desfalco por hasta $27 millones de pesos que habría afectado a más de 100 personas mediante esquemas de ahorro informales
- 05
-
Enero
2026
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación tras recibir una serie de denuncias por un presunto fraude millonario orquestado a través de esquemas informales de ahorro, conocidos popularmente como "tandas", los cuales eran promovidos principalmente vía Facebook.
De acuerdo con las carpetas de investigación, las víctimas señalan a Ingrid Ornela Jasso como la principal responsable de captar y administrar los recursos.
El monto de lo defraudado varía significativamente entre los afectados, registrándose casos que van desde unos cuantos miles hasta un desfalco individual de casi $3 millones de pesos.
El Horizonte publicó hoy que la cifra del desfalco asciende aproximadamente a $27 millones de pesos, afectando a por lo menos 100 personas que confiaron su patrimonio a Ingrid.
Las indagatorias han permitido identificar un patrón de operación diseñado para
La administradora cumplía con los primeros pagos para proyectar una imagen de seriedad.
Se ofrecía a los participantes comprar turnos de personas que supuestamente habían dejado la tanda, prometiendo ganancias atractivas en plazos muy breves.
En los casos más graves, se detectó que un mismo número o turno de cobro fue vendido simultáneamente a varias personas.
Aunque el esquema comparte similitudes con sistemas de estafa, la Fiscalía precisó que, por ahora, el caso se clasifica como un sistema informal de ahorro y no estrictamente como un esquema piramidal o Ponzi.
No obstante, el Código Penal del estado establece que celebrar múltiples contratos o acuerdos sin la intención real de cumplirlos puede configurar el delito de fraude.
Debido a que la operación se realizaba mayormente de forma digital, no existe una zona geográfica específica de afectación.
Las autoridades investigan la posibilidad de que existan víctimas en otros estados de la República, aunque esto último aún está por confirmarse. Asimismo, no se descarta que personas del círculo cercano a la principal señalada hayan participado en la captación de dinero.
La Fiscalía informó que los afectados deberán acudir de manera presencial a los Centros de Orientación y Denuncia (CODE) para ratificar sus querellas, aportando pruebas documentales como capturas de pantalla, comprobantes de transferencias y testimonios.
La institución exhortó a la población a evitar participar en esquemas de ahorro informales y redes sociales, recordando que estos no cuentan con respaldo legal en caso de incumplimiento.
