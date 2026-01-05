Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_05_at_5_58_47_PM_f17dbb4469
Nuevo León

Investiga Fiscalía de NL fraude por 'tandas millonarias'

La Fiscalía estatal indaga un presunto desfalco por hasta $27 millones de pesos que habría afectado a más de 100 personas mediante esquemas de ahorro informales

  • 05
  • Enero
    2026

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación tras recibir una serie de denuncias por un presunto fraude millonario orquestado a través de esquemas informales de ahorro, conocidos popularmente como "tandas", los cuales eran promovidos principalmente vía Facebook.

De acuerdo con las carpetas de investigación, las víctimas señalan a Ingrid Ornela Jasso como la principal responsable de captar y administrar los recursos. 

El monto de lo defraudado varía significativamente entre los afectados, registrándose casos que van desde unos cuantos miles hasta un desfalco individual de casi $3 millones de pesos.

El Horizonte publicó hoy que la cifra del desfalco asciende aproximadamente a $27 millones de pesos, afectando a por lo menos 100 personas que confiaron su patrimonio a Ingrid.

Las indagatorias han permitido identificar un patrón de operación diseñado para

La administradora cumplía con los primeros pagos para proyectar una imagen de seriedad.

Se ofrecía a los participantes comprar turnos de personas que supuestamente habían dejado la tanda, prometiendo ganancias atractivas en plazos muy breves.

 En los casos más graves, se detectó que un mismo número o turno de cobro fue vendido simultáneamente a varias personas.

Aunque el esquema comparte similitudes con sistemas de estafa, la Fiscalía precisó que, por ahora, el caso se clasifica como un sistema informal de ahorro y no estrictamente como un esquema piramidal o Ponzi. 

No obstante, el Código Penal del estado establece que celebrar múltiples contratos o acuerdos sin la intención real de cumplirlos puede configurar el delito de fraude.

Debido a que la operación se realizaba mayormente de forma digital, no existe una zona geográfica específica de afectación. 

Las autoridades investigan la posibilidad de que existan víctimas en otros estados de la República, aunque esto último aún está por confirmarse. Asimismo, no se descarta que personas del círculo cercano a la principal señalada hayan participado en la captación de dinero.

La Fiscalía informó que los afectados deberán acudir de manera presencial a los Centros de Orientación y Denuncia (CODE) para ratificar sus querellas, aportando pruebas documentales como capturas de pantalla, comprobantes de transferencias y testimonios.

La institución exhortó a la población a evitar participar en esquemas de ahorro informales y redes sociales, recordando que estos no cuentan con respaldo legal en caso de incumplimiento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

defrb_66530dacc1
Detienen a alcalde de Cintalapa por corrupción y nexos criminales
EH_FOTO_VERTICAL_2026_01_06_T101718_867_53854498f1
Dictan prisión preventiva a operador del Chapo Isidro
EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T092511_987_519c46f283
Muere Jayne Trcka, actriz de Scary Movie, a los 62 años
publicidad

Últimas Noticias

empleados_ahmsa_prorroga_056c96118b
Rechazan trabajadores de AHMSA la prórroga de la subasta
finanzas_app_11782b7d76
Organiza tus finanzas personales con apps de administración
EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T123232_693_24e4665479
Confirman secuela de The Housemaid tras su éxito en taquilla
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T094759_685_db4ebc0b9e
Hallan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×