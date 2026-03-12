Afirma Mauricio Farah que 'no hay condiciones para interconexión'

Aunque se trataba de uno de los proyectos “bandera” del ahora fallecido exalcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, la llamada por él como la “interconexión grandota” quedó en el aire.

El alcalde, Mauricio Farah Giacoman, dijo que su atención está en otros proyectos y no en el viaducto que unirá al sector Valle Oriente con la Macroplaza de Monterrey.

Fuentes del municipio afirmaron que de plano, esa interconexión no se construirá en esta administración municipal porque no queda tiempo y porque el proyecto está muy emproblemado por el lado de Monterrey, con los vecinos de la colonia Independencia.

“En este año ahorita estamos terminando la interconexión que tenemos hacia la Loma Larga; Gómez Morín-Los Tubos y Alfonso Reyes, son nuestras grandes obras, cuando menos te puedo hablar de estas tres obras que son un reto importante y que está toda mi atención en ello. “Yo te puedo hablar de lo mío, lo que nos corresponde a nosotros en una interconexión es que, acuérdate que aquí interviene mucho el Estado, interviene también Monterrey porque el trazo va hacia Monterrey y tiene que pasar por un pedazo de Monterrey que te conecta la Macroplaza.

“Entonces, nosotros no podemos hasta que se haga ya todo, vamos a decir el proyecto ejecutivo, pues podríamos arrancar”, indicó.

Aunque se tenía contemplado que arrancaría este año, el alcalde de San Pedro ya no quiso dar fechas tentativas. Incluso, se desconoce si este proyecto se llevará a cabo, con lo que nuevamente podría quedar encajonado, tal como ocurrió en el trienio 2015 al 2018.

Esta obra, según estimaciones del fallecido exalcalde sampetrino, tendría un costo de $4,000 millones de pesos.

Sin embargo, fuentes municipales le dijeron a El Horizonte que no hay condiciones para su arranque. Pero lo que sí hay en esa zona donde se contempla la obra, son los trabajos para desarrollar dos fraccionamientos que en conjunto tendrían casi 3,000 viviendas, en casi 20 hectáreas.

Ayer, El Horizonte dio a conocer que se siguen devastando cerros como la Loma Larga, por el lado de San Pedro, debido a la proliferación de fraccionamientos aprobados por el municipio de San Pedro, como La Reserva I y La Reserva II, que fueron avalados en octubre pasado.

Estos fueron avalados porque cedieron una franja de 2.19 hectáreas para la obra.

En el lugar, a la altura del Distrito Armida, ya se observa el desmonte para los desarrollos que, aunque son legales, dañan el paisajismo urbano y, según expertos y activistas, aumentan los riesgos ambientales como inundaciones y contaminación por acarrear más autos.

