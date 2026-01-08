Ajustará Nuevo León medición de calidad del aire

El gobierno de Nuevo León anunció que actualizará sus parámetros de medición de la contaminación tras un ajuste hecho por la Semarnat a la norma que rige la materia, aplicable a partir de enero de este año.

Sin embargo, dijo que esto no será “automático” y llevará tiempo, pues requiere ajustar sus mapas y sistemas de medición.

Además, previó que una vez que esto ocurra, la ciudadanía estará viendo mediciones de altos niveles de contaminación, ya que la Semarnat solo modificó la norma de medición, pero no la de emisiones de las empresas, la cual data desde 1993.

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León anunció este jueves que inició el proceso de actualización de su sistema de evaluación y difusión de la calidad del aire, en respuesta a la entrada en vigor de la NOM-172-SEMARNAT-2023, que redefine los criterios para clasificar y comunicar los niveles de contaminación atmosférica a partir de enero de 2026.

Se informó que actualmente se encuentra en una fase de transición técnica, durante la cual se realizan adecuaciones en los modelos de cálculo, así como en la plataforma digital y el mapa de monitoreo que utiliza el estado para informar a la ciudadanía.

Las modificaciones buscan asegurar que los nuevos parámetros de semaforización se reflejen de forma correcta, homogénea y conforme a la normatividad federal, garantizando información clara y confiable sobre las condiciones ambientales.

El titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, reconoció que la actualización de la NOM-172 representa un avance en términos de salud pública, pero advirtió que persiste un desfase regulatorio que limita su efectividad.

El funcionario subrayó que mientras la nueva norma fortalece los criterios para evaluar y comunicar la calidad del aire —el efecto—, la NOM-043-SEMARNAT-1993, que establece los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes —la causa—, permanece sin cambios desde hace más de tres décadas.

“No basta con endurecer los parámetros de evaluación si no se revisan, al mismo tiempo, las normas que regulan las emisiones que generan la contaminación. Es indispensable avanzar de manera coordinada con la Federación en la actualización de la NOM-043 durante este 2026”, señaló.

La Secretaría de Medio Ambiente anticipó que, una vez implementados los nuevos criterios, la población podría observar un mayor número de reportes clasificados como mala calidad del aire, lo cual no implica necesariamente un aumento en los niveles de contaminación, sino una medición más estricta y preventiva, enfocada en la protección de la salud.

Finalmente, el Gobierno estatal reiteró su disposición para trabajar con la SEMARNAT en la revisión integral del marco normativo, a fin de alinear la regulación de las fuentes emisoras con los sistemas de monitoreo y evaluación ambiental.

